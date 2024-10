El mejor Negroni de toda España lo preparan en Málaga en este restaurante de Marbella

La mixología, como arte y ciencia, ha alcanzado nuevas cotas de sofisticación, y uno de los cócteles más icónicos del mundo, el Negroni, ha sido el protagonista de un evento que ha dejado huella en la escena de la coctelería española. La V edición de la Negroni Challenge, organizada por Campari, culminó en Madrid, y el título al 'Mejor Negroni de España 2024' ha recaído en Jonathan Fernández, bartender de Casanis Bistrot en Marbella. Un triunfo que sitúa a la Costa del Sol en el mapa de los mejores cócteles del país y a Casanis Bistrot, ya no solo como un lugar donde disfrutar de una excelente experiencia gastronómica, sino también el sitio donde se prepara el Mejor Negroni de España 2024, una creación que combina tradición e innovación con un toque cinematográfico inolvidable.

Este evento, que celebra el talento y la creatividad de los mejores bartenders de España, reunió a más de 100 profesionales de la coctelería que presentaron sus propias versiones del cóctel clásico número uno del mundo, según el informe Drinks International Cocktail Report 2024. La competición se centró en una temática especial para esta edición: crear un Negroni inspirado en el mundo del cine, lo que aportó un toque cinematográfico a las creaciones de los participantes.

Jonathan Fernández destacó desde el inicio de la competición, no solo por su técnica, sino también por su capacidad para fusionar elementos inesperados en la receta tradicional del Negroni. Inspirándose en la película Coco, Fernández decidió rendir homenaje a la tradición mexicana del Día de los Muertos, aportando a su cóctel sabores exóticos y atrevidos. Entre los ingredientes de su creación se encontraba mezcal Montelobos, infusionado con mole y chocolate, junto con vermut rojo, lacto fermentado de maíz y Ancho Reyes, lo que dio lugar a un cóctel de sabores profundos y complejos que cautivó al jurado.

"Les presento hoy un viaje sensorial por los sabores del Día de Muertos, inspirado en la película Coco. Tendremos alebrijes, mole, chocolate, maíz, cempasúchil y pan de muertos. Todo protagonizado por Campari, sin él no hay Negroni. Con todo esto nos transportamos a esta festividad donde recordar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. ¡Salud por ellos!", escribía Jonathan presentnado su particular Negroni, el mejor de España en 2024.

El toque mexicano fusionado con la herencia italiana del Negroni, nacido en Florencia en 1919, fue clave para que Jonathan Fernández se alzara con el primer premio. Su capacidad para innovar y reinterpretar un clásico sin perder su esencia le permitió destacar frente a otros grandes talentos del país.

Durante la gala, celebrada en el icónico Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, los 12 finalistas tuvieron que demostrar no solo su destreza en la preparación de sus cócteles inspirados en el cine, sino también su capacidad de improvisación en una segunda prueba. Aquí, los participantes debían crear un nuevo Negroni utilizando los ingredientes sorpresa de una caja misteriosa, un reto que puso a prueba su creatividad y rapidez de pensamiento.

La final de la Negroni Challenge no solo fue una vitrina para la creatividad de los bartenders españoles, sino que también contó con un panel de jueces de talla internacional. Entre ellos, Luca Picchi, autor del libro Negroni Cocktail. Una leyenda italiana, considerado uno de los mayores expertos en este cóctel. Le acompañaron Giorgio Bargiani, Global Brand Advocate del 1757 Vermouth di Torino y manager del prestigioso Connaught Bar en Londres, así como Elvira Aldaz, divulgadora especializada en coctelería. Este jurado, compuesto por verdaderas autoridades en la materia, tuvo la difícil tarea de seleccionar al mejor Negroni entre los finalistas.

Este reconocimiento supone un importante paso en la carrera de Jonathan Fernández y sitúa a Casanis Bistrot, en Marbella, como un destino obligado para los amantes de la buena coctelería. Además, las tres recetas ganadoras se presentarán el próximo 22 de octubre en el Bar Campari, durante la ceremonia de entrega de los premios de los World’s 50 Best Bars, consolidando aún más el prestigio internacional de estos bartenders.