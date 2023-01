La Alcazaba de Málaga y el Castillo Gibralfaro suman más de 1,16 millones de visitantes en 2022

El conjunto monumental de la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga capital ha sumado en el año 2022 un total de 1.162.244 visitantes, de los que 770.033 corresponden a la Alcazaba y el restante 392.211 a Gibralfaro. Las cifras vuelve a ser muy parecidas a las alcanzadas en prepandemia. En concreto, en 2019 el conjunto monumental alcanzó los 1.258.265 visitantes y en 2020 y 2021, afectados por la pandemia mundial del coronavirus, se registraron 305.834 y 590.330 visitantes, respectivamente.

En este 2022, y por meses, el monumento registró en enero 51.451 visitantes; un total de 79.815, en febrero; 84.062, en marzo; 123.728, en abril; 119.610, en mayo; y 92.364 en junio. Asimismo, en julio la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro registraron un total de 95.005; en agosto, 109.632; y 104.391 en septiembre, según las cifras facilitadas a Europa Press. De igual modo, en octubre sumaron 130.055 visitantes; 84.731, en noviembre; y 87.400 visitantes en diciembre.

Por su parte, en cuanto a la recaudación en 2022 fue de 3.221.986,50 euros, frente a los 3.119.099 de 2019; 776.626 de 2020; y 1.602.034, 37 de 2021. La cifra de este pasado año tienen que ver con los títulos de las entradas adquiridas. La concejala delegada de Cultura, Noelia Losada, ha valorado que las cifras de visitantes son "realmente muy buenas", incidiendo en que "estamos ya prácticamente a niveles de prepandemia y la tendencia de la Alcazaba y Gibralfaro es que siga siendo el monumento más visitado de Málaga".

En cuanto a actuaciones, ha recordado que por delante hay "varios proyectos en marcha". "Que suba la recaudación está fenomenal, pero no nos conformamos con eso", ha apostillado en declaraciones a Europa Press Losada. A su juicio, "no solamente hay que ser más ágiles en las tareas de conservación y mantenimiento" y ha abogado porque "Patrimonio Cultural pase a depender de Cultura y no de Urbanismo como hasta ahora", para "ser más rápidos en el diagnóstico y realización del mantenimiento y la conservación".

También la concejala de Cultura ha asegurado que es "bastante ambiciosa" con el hecho de que "más espacios de la Alcazaba, que hasta ahora no lo son, puedan ser visitables". Como ejemplo, ha detallado que le han propuesto desde la Universidad de Málaga (UMA) "realizar dos nuevas excavaciones arqueológicas en la falda de la Alcazaba, la que va hacia el teatro romano y la que va al Neoalbéniz y creo que es algo que sería muy positivo, que aparecieran nuevos hallazgos arqueológicos, que se incorporan al conjunto monumental".

Asimismo, Losada ha reiterado que, "tengo pendiente, en cuanto que salgan los fondos del 1,5% Cultural, solicitarlos para poder hacer ese proyecto de volver a restaurar la Coracha Terrestre, ese camino que unía la Alcazaba con Gibralfaro y que ahora mismo es intransitable". Además, ha continuado, con "el barrio de viviendas creo que podríamos intentar que fuera visitable o restaurar una parte". En definitiva, ha dicho, que "el monumento más visitado de la ciudad sea también el más querido y el más mimado y eso se traduce en presupuestos, en más personal y que la ciudad se tome en serio este monumento". "Creo que básicamente es una nueva mirada hacia la Alcazaba, con cariño, inversiones y con el personal suficiente", ha apostillado.