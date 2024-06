La tecnológica malagueña Aliquindoi prepara el salto al Reino Unido, Francia o Sudáfrica

La tecnológica malagueña Aliquindoi prepara su internacionalización tras haber alcanzado el break even en su primer año de vida. Esto es el punto de equilibrio entre costes e ingresos, que se ha alcanzado después del medio millón que facturó durante 2023. Una cifra que permite a esta compañía planificar su siguiente paso. La especializada en desarrollo de software para verificar el estado de los teléfonos móviles de segunda mano ya estudia su desembarco en otros países. "Hemos operado en España por una cuestión de foco y no quemar recursos hasta que estuviéramos todo preparado para escalar", afirma Félix Martín, CEO de la firma.

¿A dónde? "En principio sería Europa, los mercados interesantes en los que vemos oportunidad son el Reino Unido o Francia", adelanta Martín a este periódico. No obstante, no descarta el aterrizaje en África de esta empresa tecnológica de origen malagueño. "Como punto de referencia y de entrada sería el mercado sudafricano", afirma el CEO de esta firma, que prevé facturar 1,2 millones de euros en el presente ejercicio después de haber multiplicado por cinco su número de empleados.

La intención de internacionalizar el producto viene ligada a otra cuestión que la compañía mantiene en la rampa de salida. Se trata de lo que Martín cita como "productificación", es decir, elaborar el servicio de tal forma que se pueda escalar sin adaptar de forma manual a las necesidades del cliente, sino que este mismo lo pueda configurar. "Una vez que producticemos iremos a mediana e incluso pequeña empresa", añade el CEO de la tecnológica en conversación con Málaga Hoy.

En la actualidad, Aliquindoi es proveedora de dos grandes operadores telefónicas en España, a través de las cuales dan soporte a cerca de 1.000 tiendas repartidas por la geografía nacional. Además, entre sus clientes, también se encuentran varios marketplaces importantes, canales de e-commerce y cadenas de gran consumo y retail. Hito que les ha alzado a la posición actual en el mercado.

Inteligencia artificial para detectar desperfectos

"No es sencillo que una empresa que haga plataformas de software haga break even al año de si creación para eso tienes que mantener un foco extremo", afirma Martín, que reconoce que el nombre de la empresa puede llegar a ser un problema en la internacionalización: "Nos encantaría mantenerlo. Al extranjero le cuesta, pero una vez que cala no se le olvida", argumenta el CEO de esta firma que aterrizó en BIC Euronova durante la primavera de 2023.

En el mismo contexto, Aliquindoi se muestra abierto a buscar otros segmentos más allá de la electrónica y elaborar modelos escalables de software para otros sectores económicos. No obstante, de momento, los siguientes pasos de la compañía van enfocados hacia la mejora en la integración de tecnología innovadora a través de la un algoritmo predictivo para medir la probabilidad de fallos de los componentes y la mejora del reconocimiento de desperfectos físicos de los terminales.