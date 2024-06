Alquileres 'exprés' en Málaga: casi dos de cada diez viviendas 'vuelan' en menos de 24 horas

El precio del alquiler en Málaga no deja de crecer y, a pesar de ello, las viviendas vuelan del mercado. Según el último informe elaborado por el portal Idealista, dos de cada diez pisos que se arrendaron en la capital de la Costa del Sol en el primer trimestre de 2024 lo hicieron en menos de 24 horas. En porcentajes, el dato supone el 17% de los inmuebles que hay en el mercado.

No obstante, Málaga no es la ciudad española con mayor número de alquileres 'exprés', posición que ocupan San Sebastián y Tarragona. En el caso de la capital tarraconense, el 31% de las viviendas no tardaron más de un día en alquilarse, mientras que en la guipuzcoana fueron el 29%. Ambas se encuentran por encima de la media del país, que es del 18%, cifra que ha crecido un 2% en un año, según los datos de Idealista.

En concreto, en Málaga fueron el 17% de viviendas las que se alquilaron en menos de 24 horas, ligeramente por debajo de la media nacional. El dato se mantiene inmóvil desde principios de 2023, según Idealista. Por encima de la media de España se encuentran Lleida, Vitoria, Córdoba y Sevilla (20% en todos los casos), mientras que por debajo estuvieron Barcelona y Logroño, que compartieron con Málaga una tasa del 17%. En el caso de Madrid, la tasa de alquiler exprés se quedó en el 15%. Cuenca, por su parte, es la ciudad donde los alquileres inmediatos tuvieron un menor peso: solo el 8%.

Asimismo, en un total de 13 capitales de provincia la tasa de alquileres 'exprés' se ha reducido en el último año, siendo Guadalajara el ejemplo más notorio, al pasar del 33% de hace un año al 21% actual. Atendiendo al criterio provincial, Guipúzcoa lidera las regiones con mayor peso de los alquileres inmediatos, con un 30%. En la provincia de Barcelona alcanza el 20%, mientras que en Madrid se queda en el 17%. Por el contrario, la menor incidencia se da en las provincias de Salamanca, Granada y Badajoz, donde solo afecta al 12% de las viviendas alquiladas.

"La falta de oferta de alquiler está provocando que muchas familias se sientan excluidas del mercado, tanto por los precios, por la competencia con otras familias como por la velocidad a la que desaparecen las viviendas", ha asegurado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.