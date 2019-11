El encuentro de directivos andaluces Andalucía Management ha cumplido sus diez primeros años de vida con la asistencia de más de medio millar de participantes que completaron el pasado jueves el auditorio del Palacio de Ferias de Málaga. La iniciativa, organizada por la firma malagueña Management Activo y patrocinada por DKV Seguros, Vodafone, Globalia Corporate Travel, Sage, Cajamar, Ricoh y Solunion; con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Málaga y del socio académico Universidad Loyola, contó con la participación de personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la economía, la transformación digital y la tecnología. Entre ellos, el analista en Nueva Economía y consultor en Industria 4.0 Marc Vidal; la pionera tecnológica y científica de Inteligencia Artificial Inma Martínez; la exChief Marketing Communication Officer de Grupo Adecco (2011-2018) y expresidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad (2005-2009), Margarita Álvarez; el comunicador y bussiness trainer Antonio Moar; el exdirector del CNI y embajador de España, Jorge Dezcallar, y los economistas José Carlos Díez, José María O’Kean y Juan Ramón Rallo.

Se habló de todo, desde crear centrales energéticas en la luna hasta la estabilidad mental que puede dar un GPS, pasando por la situación económica y geopolítica española y mundial, la inteligencia artificial o las exigencias laborales de las generaciones millennial y Z, entre otros asuntos.

El acto fue inaugurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien agradeció la presencia de tantos directivos y empresarios en la capital y les animó a realizar nuevos proyectos. Francisco Cabrera, director de Andalucía Management, afirmó que “pese a que, un año más, se ha incrementado el número de asistentes de todas las provincias andaluzas y muchas otras, para nosotros es algo clave y fundamental poder mantener la filosofía de ambiente familiar en este evento, que persevera en su intención de ser el encuentro de referencia del tejido empresarial andaluz. Y eso se refleja en que algo más del 75% de los presentes habéis estado en más de tres ediciones y el 50%, al menos, en cinco de ellas”.

Francisco Cabrera. Director de Andalucía Management "No podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud”

Cabrera, el artífice de este encuentro empresarial que ya está plenamente consolidado en la agenda andaluza y que cada año se celebra en noviembre, señaló que “está claro que en un mundo como el actual, en constante cambio, tenemos el reto de lograr que la reconversión del talento vaya a la velocidad que avanza la tecnología, y parafraseando a Alvin Toffler “los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. “En Management Activo, eso hemos intentado hacer, pues diez años dan para mucho. Por suerte, hoy trabajamos en más de 30 provincias españolas y en las tres principales ciudades portuguesas, con formatos y productos diferentes. Pero, cuando creas una empresa enfocada a eventos empresariales, en medio de una crisis económica, hay cosas que no puedes controlar y otras que dependen de nosotros mismos”, añadió Cabrera, quien subrayó que “no podemos cambiar las circunstancias e incluso muchos acontecimientos que nos tocan vivir, pero siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es nuestra libertad. Nosotros elegimos si vamos a perseverar o a lamentarnos, si somos positivos o negativos, optimistas o pesimistas, si luchamos o nos quejamos. Nosotros hacemos la elección, es nuestra decisión y responsabilidad. Por eso el título de esta edición: El reto somos nosotros”.

Uno de los momentos más emotivos de esta cita empresarial es la entrega de premios Andalucía Management. José Vilches, miembro del consejo, indicó que en esta ocasión se habían presentado 253 candidaturas de todas las provincias andaluzas. El ganador en la categoría Desarrollo Empresarial fue la empresa tecnológica y de servicios sevillana Servinform. Su presidente y CEO, Ignacio Rufo, destacó que tienen presencia en varias provincias españolas, que poseen entre sus clientes a empresas del IBEX 35 y a varias administraciones públicas y que cuentan casi con 4.000 empleados en materias como la transformación digital, el marketing digital o la atención al cliente. Rufo adelantó que quieren abrir una delegación en Málaga.

El premio en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial fue para Caparrós Nature, una compañía familiar almeriense fundada hace 35 años especializada en la venta de frutas y hortalizas certificadas por Aenor como saludables. “En un futuro no muy lejano solo permanecerán las marcas con valores, que aporten a la sociedad lo mejor de cada persona que la forman y por eso defiendo el producto interior humano y que nos escuchemos más entre nosotros”, comentó Pedro Caparrós, presidente de la empresa.

En la categoría de Empresa Familiar el galardón recayó en la firma centenaria cordobesa Almendras Francisco Morales, que vende este producto en medio mundo y que está en estos momentos en la transición entre la tercera y la cuarta generación. Su presidente, Francisco Morales, se emocionó al recordar a su abuelo y destacó que “mi vida ha sido siempre la almendra”.

Las ponencias tenían unos 45 minutos de duración y a continuación pueden leer el resumen de cada intervención.

Marc Vidal. Consultor en industria 4.0

“La clave es hacer cosas que no pueda hacer una máquina”

Marc Vidal explicó que el ser humano “vive todas sus revoluciones tecnológicas como una gran crisis” y apuntó que siempre se dan cinco fases. La primera es el miedo a la tecnología “y ese miedo se traduce en regulación y se frena la innovación”. Del miedo se pasa a la desconfianza y, de ahí, a la curiosidad, “un elemento que hace que la tecnología empiece a darnos cierta inspiración”. La cuarta fase es la tolerancia y la quinta y última la satisfacción, es decir, cuando la persona es plenamente consciente de que esa nueva tecnología mejora su calidad de vida y sabe como utilizarla.

Marc Vidal Está considerado una de las figuras más influyentes en transformación digital e industria 4.0. Es consultor del d-LAB del Mobile World Capital para la identificación de nuevos proyectos.

Vidal puso el ejemplo del teléfono móvil, un aparato que por apenas 100 euros hace la misma labor que una gran cantidad de máquinas (cámara de fotos y vídeo, escáner, correo, consolas de videojuegos...) que cuestan entre 15.000 y 20.000 euros. Este experto apuntó que “la inteligencia artificial lo revolucionará todo” aunque pidió a las empresas que tengan cuidado con las respuestas automáticas en redes sociales porque pueden jugar malas pasadas. Vidal expuso que estamos en la cuarta revolución industrial y en la antesala de la quinta y señaló que “no es tan importante tener un plan de transformación digital sino entender que el mundo ha cambiado”. Este experto le pidió a los empresarios y a los trabajadores que se centren en aquellas cosas que no pueda hacer una máquina y que, por tanto, sí generan valor añadido, aunque defendió que los humanos tienen ventajas sobre las máquinas como un pensamiento crítico, saber hacer preguntas o aprender de los errores.

Inma Martínez. Experta en inteligencia artificial

“Proyectan hacer una central energética en la luna en 2025”

Inma Martínez explicó que los grandes emprendedores están apostando ahora por hacer proyectos en la luna y, de hecho, señaló que la Agencia Espacial Europea, el MIT y SOM “planifican, diseñan y proyectan una central energética en la luna en 2025 porque hay que empezar a usar la luna de forma creativa e industrial”. Esta experta destacó que “el planeta va a tener una crisis energética en 2050 porque aunque ya no se esté sacando más petróleo, haya fotovoltaica y se pongan muchas baterías eléctricas en los coches vamos a ser una civilización digital y hay que ver de dónde viene la electricidad para alimentar a todas esas máquinas, por lo que se habla de ir a la luna a sacar minerales”. De hecho, se llama economía cislunar y, según precisó Martínez, “está despegando” y España está bien posicionada.

Inma Martínez Es venture partner en Deep Science Ventures y desde 2010 asesora al gobierno británico en digitalización. Fue considerada por Fortune y Time uno de los mayores talentos en este campo.

“España tiene una potencialidad espacial increíble”, insistió esta experta, pues ya hay empresas nacionales fabricando cohetes y “liderando la robótica a nivel mundial”. También indicó que se están creando compañías para limpiar la ingente basura espacial, pues se estima que hay unos 5.000 satélites viejos y otras 4.000 partes sueltas orbitando que podrían chocar con los nuevos satélites que se quieren lanzar para diferentes usos. Uno de esos usos será llevar internet a todo el planeta. “El mundo se va a hiperconectar y en cinco años va a haber una súper lucha por el mercado de internet en zonas remotas a través de satélites”, comentó.

Margarita Álvarez. Ex directiva Adecco y Coca Cola

“La reputación es lo que hará sostenibles a las empresas”

Margarita Álvarez desgranó las características de los millennial –los nacidos entre 1980 y 2000–y su implicación con las empresas. “Buscan trabajar en empresas con reputación, es fundamental para ellos. La reputación es lo que va a hacer sostenibles a las empresas”, resaltó. Álvarez explicó que los millennial “son colaborativos, se esfuerzan, se comprometen, están acostumbrados a trabajar en remoto, no quieren el presencialismo, quieren dejar huella en los proyectos que hacen y que sus líderes sean honestos y transparentes”.

Margarita Álvarez Forbes la considera una de las 50 mujeres más poderosas de España. Ha sido directora de comunicación y marketing de grupo Adecco y directiva en Coca-Cola.

Por otra parte, la generación Z –entre 2000 y 2010– “presta atención los ocho primeros segundos y quieren que las empresas le transmitan sus mensajes entre cinco y diez minutos”. Álvarez subrayó que “se están juntando cuatro generaciones en las empresas” y que en recursos humanos no vale el café para todos porque cada empleado desea cosas distintas.

Jorge Dezcallar. Ex director CNI y embajador

“O Europa despierta o se irá por el desagüe de la Historia”

Jorge Dezcallar afirmó que “se han concentrado en el mismo tiempo tres grandes revoluciones” como son la tecnológica, la de la información y la demográfica, lo que provocará problemas y nuevas oportunidades de negocio. Hizo un amplio análisis de la situación geopolítica y económica mundial con tres grandes ejes.

Jorge Dezcallar Se incorporó a la carrera diplomática en 1971. Ha sido embajador de España en EEUU, Marruecos o ante la Santa Sede. Entre 2001 y 2004 fue director del Centro Nacional de Inteligencia.

El primero es que “EEUU está en una fase de introspección porque Trump es partidario de liderar menos el mundo y eso está provocando un vacío que quieren rellenar otros”. El segundo es que Europa “está en decaimiento y o despierta o se irá por el desagüe de la Historia”, por lo que reclamó una política europea común energética o de defensa. Pidió a España una mayor implicación en Europa. En tercer lugar destacó el crecimiento de China o que el eje comercial mundial se esté trasladando al sudeste asiático. “Se está acabando el dominio occidental del mundo”, indicó.

Juan Ramón Rallo. Economista. José María O´Kean. Economista. José Carlos Díaz. Economista

No hay crisis, Trump pone patas arriba el comercio mundial y piden eliminar los contratos temporales

Los economistas Juan Ramón Rallo, José María O´Kean y José Carlos Díez debatieron sobre la situación económica mundial actual y la pregunta que todo el mundo se hacía era si habrá de nuevo crisis o no. Rallo y O´Kean fueron optimistas mientras que Díaz fue menos efusivo. “Tenemos un Brexit mal resuelto o la guerra comercial entre EEUU y China, pero si esas políticas nefastas se revierten la desaceleración puede convertirse en aceleración”, dijo Rallo.

Juan Ramón Rallo Doctor en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho y profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA y en la IE University. Tertuliano en medios.

O´Kean comentó que “no creo que vayamos a entrar en una crisis internacional, pero el tema es que ahora nos van a gobernar en España y aquí empiezan mis dudas”. O´Kean afirmó que “le tranquiliza” la posibilidad de que Nadia Calviño sea la ministra de Economía “porque así vamos a cumplir lo que dice Europa” y porque ve mejores perspectivas en el exterior. “En las últimas semanas EEUU ha bajado los tipos y está creciendo a toda pastilla con un paro del 3%, el tema del Brexit se está resolviendo por aburrimiento porque los europeos ya estamos hasta el gorro y no vamos a ir a un Brexit duro, habrá acuerdo y si no se darán más plazos, mientras que Alemania ha crecido en el último trimestre cuando parecía que iba a caer”, relató. Díaz fue menos optimista porque, según explicó, “no sé si es crisis o no pero las ventas están cayendo y no estamos en una situación positiva”. Este economista aseguró que “estamos ante la mayor guerra comercial desde los años 30” porque EEUU le ha subido los aranceles a China al 26% y al 95% de los productos, lo que ha implicado que las exportaciones chinas al país norteamericano se hayan resentido un 20%. “Y ahora ha venido a por el aceite español, luego irá a por el automóvil... La gran amenaza para el crecimiento mundial es rubio y tiene flequillo”, dijo gráficamente Díaz sobre Donald Trump.

José María O`Kean Profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en el IE Business School. Es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y ha publicado varios libros.

No obstante, los economistas confían en que esa tensión comercial entre EEUU y China se suavice por las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre de 2020. “Trump no puede llegar a las elecciones sin un acuerdo y no veo a corto plazo subidas de los tipos de interés porque la inflación no está disparada por lo que la economía podría crecer en 2020”, subrayó Rallo.

José Carlos Díez Durante 9 años fue economista jefe de Intermoney. Es presidente de Global Economic Analysis, consejero de AC Hoteles y profesor en la Universidad de Alcalá. Tertuliano en medios.

Dentro ya de España, Díaz hizo hincapié en el comportamiento de los bonos españoles. “Estamos emitiendo 200.000 millones de euros de deuda pública al 0,4% y así vamos bien. Lo malo será que suba a más del 3%”, argumentó. Díaz recordó que España solo representa el 1,3% del PIB mundial y reclamó a las empresas ganar cuota de mercado para ser más competitivos. “Tenemos unas 15.000 empresas buenas internacionales en España y hacen falta 50.000”, remarcó.

En el caso concreto andaluz, O´Kean fue claro: “tenemos la renta por habitante más baja que otras zonas y la tasa de paro más alta y ambos problemas se solucionan con más empresarios, no hay otra”. Este experto también exigió “acabar con los contratos temporales como sea porque no se puede tener a las plantillas rotándolas cada seis meses sino gente fija a la que hay que formar y que se podría despedir en caso de que fuera necesario”.

Antonio Moar. Comunicador y 'business trainer'

“El power point es el enemigo de España y si hay problemas hay que pensar como el GPS: recalcular”

Antonio Moar puso la nota humorística y, en ciertas ocasiones, psicológica en el cierre de esta edición de Andalucía Management. Realizó todo tipo de juegos con el público, al que se metió en el bolsillo desde el primer momento con su rápida verborrea y sus mensajes. Para empezar, comentó que no hay que decir cuántos años se tienen, porque esos se consideran ya gastados, sino los quedan por delante para jubilarse. También aseguró que “el power point es el verdadero enemigo de España” ante las risas de todos los presentes, a los que animó a unirse en grupos de dos como los binomios militares ya que su padre era militar.

Antonio Moar Lleva más de 24 años impartiendo clases, formando a directivos, entrenando y motivando equipos. Es Ingeniero superior industrial y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Moar señaló que motiva a aquellas personas que quieren hacer cosas y no a aquellas que solo dicen que les gustaría o que les encantaría y apuntó que hay tres tipos de trabajadores de los que hay que huir: los esquerosos –los que siempre dicen es que para poner excusas–; los hayquerosos –los que dicen hay que hacer cosas pero no las hacen–; y los yameencargoyo y luego no lo hacen.

Defendió que la esencia del liderazgo es “hacer lo que se dice y decir lo que se hace porque así se muestra coherencia y transparencia” y afirmó que la palabra más importante en el mundo es “relación”. Para finalizar su intervención, Moar animó a los presentes a que cada vez que se les presente un problema digan como el GPS, “recalcular”, y no comerse la cabeza con los antecedentes.