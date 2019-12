Atracan a punta de pistola un supermercado de Puerto de la Torre y huyen con el botín

Faltaban solo 10 minutos para que el supermercado echara el cierre. Aún quedaban dos clientes cuando dos hombres irrumpieron con cascos, guantes, las caras cubiertas y un arma de fuego exigiendo el dinero a la única trabajadora que ya despachaba. "Uno de ellos se me puso al lado mientras el otro me apuntaba con una pistola. Me dijeron que abriera la caja", recuerda la empleada en declaraciones a este periódico. Los asaltantes huyeron con el botín.

El atraco, que se produjo miércoles a las 9 menos 10 de la noche en el supermercado Covirán de la calle Lope de Rueda, quedó recogido por las cámaras de seguridad del negocio. Las imágenes reflejan el momento en el que un individuo amenazaba a la trabajadora con un arma -se desconoce, por el momento, si era o no simulada-. "En ese momento solo piensas en que se lleven el dinero y se vayan. Después vienen los nervios. Te quedas en shock", manifiesta la mujer.

La actuación del responsable del supermercado, clave

Además de los cascos, los atracadores llevaban el rostro cubierto con bragas para evitar ser reconocidos. Cuando exigieron la recaudación de otra de las cajas, intervino el responsable del supermercado. Su actuación fue clave para disuadir a los asaltantes, que tenían acento español. "Se puso en medio para que no me hicieran nada y les pidió que se marcharan", precisa la trabajadora, convencida de que el asalto había sido preparado. "Iban muy tapados. Vinieron justo a la hora de cerrar", recalca.

Una vez que se hicieron con el botín salieron a la carrera y huyeron en una moto que, al parecer, tenían aparcada junto al establecimiento. La Policía no tardó en llegar cuando recibió el aviso de lo ocurrido. También acudieron agentes de la Brigada de Científica del Cuerpo Nacional de Policía.