El aumento de los casos de gripe y de Covid pone en guardia a las urgencias de Málaga

En cuanto a la atención médica señala que está siendo “buena, aunque depende del momento y del día, pero no se producen muchas peloteras”. Además, hace hincapié en que pese a estar teniendo “una frecuencia en urgencias enorme”, está siendo bastante similar a la que se da otros años en esta misma época. Cierto es que considera que la población debe vacunarse para estar más protegidos y usar la mascarilla para ser lo más “prudentes” posible.

De igual forma, Navarro apunta a que actualmente en las urgencias se están dando más casos de gripe, concretamente de gripe A , pero remarca que “la incidencia de Covid ha aumentado”. Eso sí, los casos de ambos virus van a ir aumentando “porque no se ha llegado al pico más alto”.

Se quintuplican las hospitalizaciones por gripe en España

Los datos que muestran un incremento en la incidencia de los casos de gripe y covid en Málaga y toda Andalucía, también reflejan que a nivel nacional que ha multiplicado por cinco las hospitalizaciones desde el inicio de diciembre. Según los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA), en España las hospitalizaciones por gripe en tan solo un mes han pasado de ser de 0,6 casos por cada cien mil habitantes, a ser cada 2,9 casos, principalmente en mayores de 80 años, y en el caso del covid19 han pasado de 1,1 casos a los 1,9 casos. También ha aumentado el impacto asistencial para la bronquiolitis, que afecta tanto a ciudadanos de mayor edad como a menores de 5 años, al pasar de 3,3 ingresos por cada cien mil habitantes a 4 en lo que va de diciembre. Sin embargo, al hablar de "infección respiratoria aguda grave", que es la que causa más ingresos, la incidencia se sitúa en 18,2 casos por cada cien mil habitantes y ha ido escalando de forma lenta y progresivamente desde los 15,9 desde principios de diciembre, con una mayor afectación hospitalaria en los menores de 1 año (175,2 casos) y los mayores de 80 (122,1). Los datos hospitalarios también reflejan que la incidencia es mayor en hombres (19,8 casos por cada cien mil habitantes) que en mujeres (16,6 casos). Por ello, el Ministerio de Sanidad ha recordado esta semana algunos de los consejos que no se deben olvidar que olvidar en este momento en el que aumentan las infecciones respiratorias: usar mascarilla si hay síntomas, taparse nariz y boca al estornudar o toser, lavarse las manos o evitar lo posible ir al trabajo cuando haya indicios de enfermedad, son algunos de ellos. Sin embargo, se trata solo del inicio de una onda epidémica (principalmente de gripe) y cuyos registros en este avance de temporada no difieren sustancialmente de años anteriores, según explicó el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, en una entrevista a Efe.