El Ayuntamiento de Málaga y el Puerto actualizan la agenda de proyectos pendientes

El Ayuntamiento de Málaga y el Puerto reactivan la agenda de los muchos proyectos pendientes que tienen sobre la mesa. Para ello, el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, mantuvieron ayer un encuentro con el objetivo básico de "repasar" las cuestiones que, a día de hoy, siguen pendientes de resolver por ambos organismos.

Y ello no es menor. No sólo por el número de asuntos, "siete u ocho", sino también por el valor estratégico que algunos de ellos tiene para la ciudad. De acuerdo con la explicación dada a este periódico por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, el encuentro no ha permitido avanzar de manera determinante en ninguno de los temas, pero sí recuperar el diálogo sobre ellos.

"Está todo más o menos igual; no era tanto desbloquear nada enquistado como repasar los temas que hay con el alcalde", expuso López al ser preguntado por este periódico. Es decir, que habrá que esperar aún algunas semanas para empezar a ver los frutos ciertos del diálogo que desde hace meses vienen manteniendo ambas instituciones.

De las materias que, tradicionalmente, generan más interés en el mandatario local está la del suelo del Auditorio. La parcela contemplada en el Plan Especial del Puerto para este cometido es actualmente propiedad de la Autoridad Portuaria, lo que obligará al Consistorio a establecer una compensación a cambio de la misma.

La negociación está abierta desde hace meses, al punto de existir acuerdo entre las partes en la vía de la compensación con terrenos de uso logístico, que interesan al Puerto para extender más allá de su recinto una plataforma empresarial. El escollo que queda por resolver es el de ponerse de acuerdo en la superficie y el valor de las parcelas que el Ayuntamiento ofrece a modo de pago. Antes, según insistió ayer el concejal de Ordenación del Territorio, se está a la espera de la entrega da un documento del Puerto que permita a Urbanismo activar formalmente la búsqueda de los mencionados espacios.

El valor que De la Torre da desde hace años a este proyecto es elevado. De hecho, se ha convertido en una de sus grandes apuestas para el presente mandato. Al punto de que cree que con el suelo en sus manos tendrá la herramienta necesaria para convencer al resto de administraciones públicas de la necesidad de que participen en la financiación de un equipamiento valorado en más de 100 millones de euros.

A los actores públicos, el mandatario local quiere sumar agentes privados. Él mismo desveló meses atrás que había alcanzado acuerdos con dos entidades malagueñas para que sufragasen parte de los costes. Sin embargo, la llegada de la Covid-19 ha alterado de manera clara las previsiones del regidor, que confiaba en poder impulsar la operación este mismo año.

En el repaso también han tenido oportunidad de abordar el punto en el que se encuentra el ajuste urbanístico necesario para hacer posible la construcción de un hotel de 150 metros en los terrenos del dique de Levante. El compromiso asumido por el presidente del Puerto es el de entregar esta misma semana el documento de respuesta a los diez requerimientos que el pasado mes de marzo hizo la Gerencia de Urbanismo.

Otro de los proyectos clave que une al Puerto y el Ayuntamiento es el de la transformación de Muelle Heredia en un complejo de oficinas y comercial. A la espera de que se conozcan los detalles de la propuesta encargada al arquitecto Ángel Asenjo, las dos instituciones están a favor de incrementar la edificabilidad que actualmente se asigna a esta franja de suelo, pudiendo alcanzar hasta los 50.000 metros de techo (26.500 son los actuales). Uno de los interrogantes por resolver es el de la arquitectura por la que apuesta Asenjo en su propuesta final, en la que será clave el juego de las alturas.