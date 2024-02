La Junta supedita el arreglo de 20 edificios de Carranque a resolver los trámites

La Junta de Andalucía supedita el arreglo de 20 edificios afectados por las grietas en la barriada de Carranque a resolver los trámites de cinco bloques que deben presentar toda la documentación y esta ser revisada. Estas forman parte de un plan para rehabilitar 163 viviendas. "Deben estar las 20 solicitudes completas para poder iniciar la resolución de las ayudas", afirman fuentes del gobierno andaluz.

Los vecinos, en un reportaje publicado en Málaga Hoy, denunciaron que de los 2,2 millones anunciados hace dos años y medio "sólo estaban concedidas las ayudas de 13.000 euros cada una para cinco casas mata". El barrio sufre desde hace años problemas de grietas por falta de cimentación y una construcción con materiales de escasa calidad.

Desde la Junta aseguran que "hay un plan en marcha dentro del programa de las ARRU", cuya primera fase prevé actuar en un grupo de 163 viviendas, que se "van a rehabilitar íntegramente para resolver tanto los problemas estructurales y de cimentación, como de accesibilidad y eficiencia energética". Se trata de un proyecto con una inversión de casi 2,2 millones que cuenta con la implicación de la Junta, el Ayuntamiento y los vecinos, y que "requiere de una serie de trámites que pueden resultar complejos".

Así, apuntan que en el transcurso de la presentación de solicitudes se han detectado algunas dificultades que se han ido subsanando. Afirman desde la Junta de Andalucía, las ayudas dirigidas a la rehabilitación de viviendas unifamiliares se empezaron a dar hasta cubrir cinco de las 13 peticiones presentes. En el caso de las restantes, es que se proponían las obras de rehabilitación en suelo fuera de ordenación.

El motivo de estas grietas está bastante claro para el presidente de la Asociación de Vecinos de Carranque, Miguel Rueda: "Las casas no tienen cimientos o, como mucho, tienen unos pequeños de 50 o 60 centímetros. A eso, súmales que en su momento no se hicieron con buenos materiales, el cemento que trajeron para hacerlas acabó en el Hotel Pez Espada de Torremolinos y aquí hicieron la mezcla con arena de la playa".

Después de eso, muchos son los factores que han incrementado el movimiento de los suelos. El primero de ellos, el tráfico. "Cuando se inicia Carranque aquí no había ni asfalto, mucho menos tráfico, las casas no estaban preparadas para ese trasiego y esos cambios de peso, hay que recordar que el barrio linda con Avenida de Andalucía, que ahora no se puede asfaltar porque las máquinas con su peso y su movimiento haría que se abriesen más las grietas de las casas".

Pero también apuntan, "aunque no lo podemos confirmar con certeza" a las obras del metro, "al hacerlas tuvieron que desviar varios pasos de agua subterráneos, y cuando los devolvieron a su cauce una vez finalizaron las obras, ese movimiento en el subsuelo hizo que se agravase aún más el problema". Expertos consultados por este periódico indican que esto, además, se ve agravado en las casas matas por "una práctica habitual", construir, de manera ilegal, sótanos en las viviendas.

Desde la Junta de Andalucía afirman que "con anteriores gobiernos socialistas se olvidó o no quiso ocuparse de los problemas de construcción y cimentación de estas viviendas, pero el Gobierno de Juanma Moreno tenía claro que había que implicarse y se está haciendo todo lo posible para ayudar a esos vecinos".

Lanza también un mensaje de tranquilidad a los vecinos y afirma que para agilizar los procedimientos contamos con el Ayuntamiento que, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, asesora a los vecinos, pues hasta hace poco eran las comunidades y la propia asociación de vecinos de Carranque los que se encargaban de aportar toda la documentación, con la complejidad que esto supone, ya que en muchos casos había que ir subsanando o completando dichas solicitudes vivienda por vivienda.

Añaden que "los vecinos pueden estar tranquilos porque ambas administraciones trabajan para agilizar la resolución de las ayudas que posibiliten las obras en estas viviendas".