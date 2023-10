Inspectores de la Hacienda Local abogan en Málaga por una reforma fiscal de los tributos municipales

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) celebra los días 19 y 20 de octubre en Málaga el XXIII Congreso ‘La Inspección de los Tributos Locales’.

El evento cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga y reunirá a 150 profesionales vinculados al mundo de los tributos locales de todo el país.

"El sistema tributario de los ayuntamientos españoles es criticado por su inseguridad jurídica por los expertos, que lo ven como el pariente pobre en la legislación fiscal y aseguran que en el Impuesto de Actividades Económicas se aplican tarifas de 1991 y que en el de vehículos un Porsche paga como un Hyundai.

El inspector de tributos del Ayuntamiento de Madrid Juan Ignacio Gomar, experto del Libro Blanco en elaboración sobre la reforma fiscal integral de las Haciendas Locales, ha manifestado que, en general, "es auténticamente demencial la gestión en el sistema tributario de los ayuntamientos".

Indica que "a cualquier funcionario de la administración local que se dedique a la gestión de tributos locales le preguntas '¿cuál es el principal problema del sistema tributario local?' y no duda: 'la inseguridad'" y él cree que los ayuntamientos son el pariente pobre de la legislación tributaria y que el Estado no les hace caso.

Sostiene que de esa inseguridad se salvan pocos tributos locales, que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que tienen mucha antigüedad, "se salvan bastante, son los que menos problemas de inseguridad jurídica tienen".Graves problemas con plusvalía e IAE

"En cambio, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la plusvalía, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o las tasas tienen unos problemas gravísimos", ha señalado este experto, que participa en el referido Libro Blanco impulsado por la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).

Compara el ICIO, regulado en "cuatro artículos", o la plusvalía, que "tiene 7 u 8", con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que entre la ley y el reglamento "puede tener 200 artículos"; el de Sociedades, con "otro tanto", o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con más de 90.

Gomar explica que con tan pocos artículos en tributos como el de la plusvalía municipal tienen que estar "pendiente de lo que van interpretando los tribunales" y que no haber regulado adecuadamente este impuesto en los últimos tres años podía representar 800 millones de euros en responsabilidad patrimonial.Ha precisado que a los ayuntamientos no les agrada que se conozca el volumen de litigiosidad en sus tributos, aunque "el que más reclamaciones (tiene) es, sin duda, la plusvalía municipal por encima de cualesquiera otros".

Plusvalía y crisis de 2008

En este sentido, añade que no hubo problemas con la plusvalía municipal hasta 2008 con la crisis inmobiliaria, a partir de la cual "todo el mundo decía: '¿pero me hacen pagar plusvalía municipal cuando he perdido dinero?'".

Afirma que la nueva plusvalía (la de estimación directa: el valor de venta menos el de compra), se reguló en el Real decreto de octubre de 2021 "y prácticamente no ha empezado a generar liquidaciones hasta hace muy poco porque los ayuntamientos se vieron obligados a actualizar todos los programas informáticos y ponerlos en marcha".

Juan Ignacio Gomar asegura al respecto que "la regulación está hecha de tal manera que se impulsa al ciudadano a continuar con el sistema anterior, con el que paga menos".

Dudas sobre la tasa de basura

Sobre la nueva tasa de basuras, obligatoria para todos los municipios desde 2025, ha comentado que tiene que tener en cuenta la basura que genera cada sujeto, aunque desconocen cómo hacerlo porque no se les indica, lo que califica como "un factor grave de inseguridad jurídica".

Explica que las directivas de la Unión Europea persiguen que cada ciudadano, empresa o entidad "observe lo que le cuesta la basura que genera y lo que hay que reciclar" y que ello "se supone que incentivará a la gente a generar menos residuos y a reciclar más" y añade que el servicio de basura no podrá financiarse vía impuestos como ahora.

Este experto, que participa en el XXIII Congreso "La Inspección de los Tributos Locales" que arranca este jueves en Málaga, ha manifestado que hay ayuntamientos que venían cobrando una tasa de basura desde hace bastante tiempo.

Incluso hay municipios de Cataluña que ya aplican el principio del pago por generación, "pero lo que quiere la Unión Europea es que el conjunto de estados lo exijan y que todos los ciudadanos y empresas sean conscientes de la basura que generan y que tiendan a generar menos y a reciclar más".

Indica que entidades de gestión residuos calcularon que los ayuntamientos españoles gastan en recogida, reciclaje y tratamiento de residuos casi 3.000 millones de euros, cantidad que se elevará a 3.700 millones en 2035 y que se tendrá que cobrar mediante la tasa de basura.

Tarifas IAE sin actualizar desde 1991

Gomar ha señalado que hay tarifas del IAE sobre las que se calcula este impuesto que son de 1991 "y la mayoría no han sido actualizados desde 1991", aunque los ciudadanos "no se quejan porque se quedan cortas".

Sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) dice que "hay gente que tiene Ferraris, Porsches, Audis y Mercedes de alta gama, coches que valen 60.000, 70.000, 80.000 y más euros, y están pagando lo mismo que muchos usuarios de coches de marcas baratas porque se atiende a la potencia del coche, pero con un límite",

"Si tiene coches de 300 caballos de potencia, terminas pagando más o menos lo mismo que si tu coche tiene 140 o 150 caballos; un Hyundai de 150 caballos vale 10 veces menos que un Porsche de 300 caballos y resulta que paga lo mismo porque en eI IVTM se sigue pagando sobre la potencia y no sobre la capacidad económica que revela su propiedad", afirma.

En este sentido, precisa que en el IVTM todavía se habla de "conceptos desfasadísimos" como los caballos fiscales.