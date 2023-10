El estado del Conservatorio de Música de Málaga: aulas sin techos, ventanas rotas e instrumentos desafinados y con desperfectos

Los pasillos del Conservatorio Superior de Música de Málaga están vacíos. Sus 370 alumnos ya llevan más de una semana en huelga por la falta de personal y para exigir mejoras. No se podría decir que reina el silencio entre estas cuatro paredes porque al prestar atención se pueden escuchar los oboes, clarinetes y trompas de algunos alumnos que están estudiando. Al no haber obtenido permiso para concentrarse en las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, volverán a repetir hoy la concentración a las puertas de su centro educativo. Sus reivindicaciones no han cambiado: exigen que se incorporen a trabajar los tres administrativos que les hacen falta y también más limpiadores, ya que el equipo de limpieza actual no da abasto para mantener en buen estado todo el conservatorio.

En este edificio de 1971 hay muchas historias y más de una la pueden contar las ventanas y puertas, ya que datan de aquella época, cuyo estado puede confirmarlo. En los pasillos de este centro se escucha a muchos estudiantes tocando sus instrumentos, algo que no debería de suceder, ya que las aulas deberían de estar insonorizadas. Donde más se puede apreciar la mezcla de sonidos es en el pasillo de las cabinas de estudio. Actualmente, solo hay ocho cabinas para 370 estudiantes y cuando están completas, el presidente de la Asociación de Alumnos Euterpe , Mario González, asegura que “se van a estudiar a sus casas, se esperan a que algún compañero salga o se van a alguna clase, pero si la tiene algún profesor los echa”. En el pasillo de las cabinas se pueden escuchar un clarinete, un oboe y una trompa, ya que tres alumnos de estas especialidades se encuentran estudiando. “Esto no debería de pasar”, sostiene González. Además, añade que en el aula 22 “cuando están todas las cabinas llenas se escuchan los instrumentos desde allí”.

En alguna de estas pequeñas aulas se pueden observar diferentes desperfectos. A unas les falta el falso techo, en otras no hay luz y en otras los piano no están bien afinados, algunas teclas están rotas, por lo que no suenan, o directamente les falta alguna pieza. Pero la que sin duda está en peor estado, según el presidente de Euterpe, es en la que directamente no hay techo, ya que se cayó hace un tiempo. “El techo se le cayó encima a una niña que tocaba la flauta travesera y estaba estudiando”, cuenta el músico.

Unas plantas más abajo se encuentra el aula de Percusión. En esta zona estudian los alumnos de esta especialidad en una zona y se imparte clase en la otra. González también incide en que “si alguien quiere estudiar, tiene que interrumpir la clase y pasar al otro lado”. Además de que el sonido se filtra porque “igual que en las cabinas, tampoco está bien insonorizado”.

A esa falta de insonorización, se le suma la falta de espacio. En diferentes ocasiones, el equipo del centro se ha visto obligado a convertir baños en aula para ganar más espacio de estudio. Al igual que los camerinos del Auditorio Manuel de Falla actualmente son aulas. En esta sala también han tenido algún que otro problema. Unas goteras obligaron a que se cerrara, pero la falta de presupuesto ha hecho que “no se pueda arreglar la pintura del techo”.

La lucha para ellos continúa. Los estudiantes siguen exigiendo que envíen administrativos porque insisten en que ellos hicieron su matrícula, rellenaron todos los papeles, pero en Séneca no salen como alumnos. “En el sistema se puede ver que estuvimos como estudiantes el año pasado, pero en este no”, asegura el presidente de la Asociación de Alumnos Euterpe. Por ello, mantendrán esta huelga de estudiantes hasta que, al menos, llegue un administrativo al centro, ya que si no llega “perderemos becas, habrá compañeros que no puedan obtener el título y entrar en un máster o incluso otros no podrán convalidar asignaturas”.

Uno de los afectados es Luis Manuel Alberjón que está en 4º de Oboe. Si no llegan los administrativos y arreglan “todo el papeleo”, este estudiante podría quedarse sin beca,. Además, también incide en que el Equipo Directivo del centro ha estado ayudando en esta labor y hace lo que puede, pero “al final no es su trabajo principal”. Asimismo, también señala que “las cabinas están fatal y hasta que no te pones a mirar bien y con mente fría no te das cuentas de que no son condiciones”. En este sentido, Alberjón cuenta que “hay veces que estudias en un aula y escuchas más al compañero que está en la sala de al lado que a ti mismo”. Eso sí, hace hincapié en que de los desperfectos están “acostumbrados”, pero la falta de personal administrativo fue "la gota que colmó el vaso y cuando nos preguntamos que qué estaba pasando y por qué nos estaban dejando tirados”.

Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga ya aseguraron hace unos días que están trabajando para tratar de cubrir el puesto de administrativo lo antes posible. Asimismo, también incidieron en que "todo el alumnado se encuentra actualmente matriculado". Además, remarcaron que respetan esta huelga, pero no la comparten, ya que "lo más importante es que reciban las enseñanzas del profesorado especialista de cada modalidad".