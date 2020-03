Coronavirus en Málaga: Fiixit imprime en 3D más de un centenar de viseras y mascarillas

Ante la emergencia sanitaria no cabía mirar para otro lado, había que ayudar. Raquel Serrano, creadora de la empresa de férulas personalizadas Fiixit, puso a trabajar a sus diez impresoras 3D a tiempo completo para fabricar mascarillas y visores protectores. Desde el viernes lleva entregadas más de un centenar. El trabajo se realiza en comunidad de makers de toda España que están intentando atender a las necesidades, que son abrumadoras.

En su grupo de Telegram hay unas 700 personas, empresas y particulares que disponen de impresoras 3D y que se han volcado con la producción de estas medidas protectoras de forma totalmente gratuita. "Los diseños los tenemos en abierto en la web y lo estamos compartiendo con todo el mundo", explica Serrano.

"En fiixit.es/ayudasanitarios está todo explicado, el que tenga una impresora se puede meter por aquí y participar y también gestionamos los pedidos, lo que intentamos es generar cuanta más comunidad mejor para llegar al máximo número de personas posible", indica la ingeneria y señala que "lo que hemos hecho desde Fiixit es sumarnos a la iniciativa que ya existía sumando todos nuestros recursos".

La coordinación es importante y por ello "estamos creando una plataforma de comunicación que se va a llamar ayudasanitorios.com por si eres un policía, un voluntario de protección civil, una empresa de logística o una institución y quieres ayudar", señala Serrano, que está destinando a la causa su propio material. Pero hacen falta donaciones para seguir produciendo y logística para la recogida y el reparto.

"Necesitamos que nos ayuden a repartir y a recoger y empresas que colaboren a donarnos material para fabricar", subraya Serrano. Señala que están utilizando PLA y PETG, materiales que se venden a unos 12 euros el kilo. "Con un kilo se pueden hacer unas 15 unidades", apunta.

Los centros hospitalarios malagueños son los que más están demandando este tipo de productos, aunque las mascarillas "no están homologadas, nosotros no somos fabricantes de mascarillas", indica la ingeniera. Pero para los que no tienen nada con lo que protegerse, éstas son una buena opción.

También destaca Serrano que la impresión en 3D es un proceso "muy lento" y que depende mucho de la tecnología con la que se trabaje. "Tengo una máquina que tarda una hora y media en hacer un visor y otra que necesita tres horas con el mismo diseño", afirma. "Para hacer una mascarilla se emplean de media tres horas", de ahí que la producción no pueda ser más numerosa.

"No hemos dudado en poner estas herramientas al servicio de la comunidad, no podemos mirar para otro sitio con la necesidad que hay", destaca Serrano y confía en que el trabajo en red ofrezca soluciones que ayuden en estos momentos.