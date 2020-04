La Ciudad Polideportiva de Carranque va tomando forma de hospital. El compromiso de la Junta de Andalucía es tenerlo listo a lo largo de esta semana y para cumplirlo llevan días diferentes empresas trabajando a destajo.

El presidente de la región, Juanma Moreno, expresó el jueves que las instalaciones estarán operativas para la próxima semana e reiteró la idea de que la maniobra forma parte de las previsiones menos halagüeñas, es decir, las que contemplan que situación epidemiológica no mejore. Carranque, llevan incidiendo desde que comenzó la operación, no comenzará a funcionar hasta que los hospitales públicos y privados estén llegando a su límite. Es por eso que la Administración autonómica no lo considera un "hospital de campaña" sino "auxiliar".

De cualquier forma, las instalaciones deportivas se parecen cada día más a un hospital integral, por lo que el espacio queda convertido en una extensión del Regional, que se ubica a pocos metros del edificio y sobre el que recae la coordinación de todo el plan de contingencia provincial.

Las instalaciones, así como las fases de actuación, se dividen en tres: Carranque I, que entraría en funcionamiento con 165 camas de ingreso y 10 de UCI en un primer momento; Carranque II, que sumaría a lo anterior 135 camas; y Carranque III, que engloba el resto de la maquinaria y completaría las 400 camas que la Administración anunció.

El hospital "auxiliar" cuenta con sistemas de oxígeno, vestuario para los profesionales sanitarios, taquillas para los pacientes, duchas para el personal, área de farmacología y diversas salas de descanso para las guardias.

Una fuente sanitaria explicó hace unos días que, ante la contención de la curva de contagios manifiesta, hay confianza en que estas instalaciones no lleguen a abrirse y que, finalmente, deban desmontarse sin darles uso. Aún así, el objetivo que ha proclamado el Gobierno andaluz es de "adelantarse" a todos los escenarios, "porque es la única forma de vencer al virus y que no nos atropelle".

Para ello, tienen sobre la mesa dos planes: uno que esboza un escenario con 9.000 infectados y otro en el que esa cifra ascendería hasta los 15.000. En ambos casos existe "capacidad suficiente" ya que, según apuntan, se han movilizado "más de 26.000 camas en toda Andalucía".