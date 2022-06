Daniel Pérez: "No hemos conseguido que el socialista coja su papeleta y salga a votar"

En Málaga, el PSOE defendió los cuatro parlamentarios que mandó a la Cámara andaluza en 2018, aunque la esperanza era alcanzar los seis. Este domingo el PSOE obtuvo su peor resultado en la democracia en las elecciones andaluzas. Daniel Pérez, secretario General de los socialistas en Málaga, hace balance.

-¿Ha podido dormir?

-Sí, claro, a mí quien me quita el sueño son las niñas cuando no duermen, los resultados hay que entenderlos como lo que son todas las elecciones, en unos momentos se gana, en otros hay que aprender de los resultados.

-Ya hemos escuchado las excusas de la baja participación, la doble campaña… ¿Pero qué han aprendido?

-No tiene que haber excusas, es un resultado que no esperábamos y es un resultado malo. A partir de ese análisis podamos mejorar aquellos mensajes que la población andaluza no haya entendido o que haya entendido mejor por el PP.

-¿Qué han aprendido de este resultado en concreto?

-Es pronto aún, lo que no podemos es especular. Tenemos que hacer un análisis profundo y comprender por que los andaluces han elegido al PP, pero no nos ha dado tiempo más allá de lo que vemos en los resultados.

-En Málaga la participación sólo ha bajado 0,2 puntos, el PSOE ha perdido en zonas clave como Carretera de Cádiz, ¿no han sabido llegar a sus votantes?

-Si se analizan los datos con mucha concreción, el PSOE no ha perdido en la ciudad una gran cantidad de votos, hemos mantenido el suelo. Lo que sí hemos visto es un crecimiento muy importante del PP. El votante se ha decidido más por el Partido Popular, no vamos a echarle la culpa a la participación, que ha sido la que ha sido. En este caso, sí hemos podido comprobar que las zonas que votan históricamente al Partido Popular se han movilizado mucho más que las que el votante socialista.

-Quizá es un problema de no haber sabido movilizar al votante socialista.

-Posiblemente no hemos conseguido que el votante socialista haya cogido su papeleta e ido a votar.

-Si salimos de la ciudad, el interior tampoco se ha movilizado como se podía esperar, ¿ha echado en falta más movilización de los alcaldes?

-Se ha dado en toda Andalucía, no sólo en Málaga, es algo global. El PP ha ganado en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, por lo tanto no es un tema de los alcaldes para nada, esta es una elección en clave autonómica.

-Aunque haya sido en clave autonómica, en caso de repetirse los resultados en un año, para el PSOE serían unos muy malos comicios, sólo en Málaga el PP contaría con 17 asientos y mayoría absoluta.

-Esta extrapolación es la misma que se hizo en diciembre de 2018. Entonces la extrapolación de los datos le daba al PP cerca de una mayoría absoluta y al PSOE nos daban 7 concejales. Seis meses después el PP obtuvo 14 concejales y el PSOE sacó 12 y nos quedamos en la investidura a uno de gobernar, en apenas seis meses. Eso quiere decir que en política la ciudadana separa y es capaz de saber cuándo se está eligiendo al presidente del Gobierno, a la Junta o a la Alcaldía. Aquí hay un hartazgo hacia la figura de Paco de la Torre y sobre todo hacia el abandono al que tiene sometidos a los barrios.

-¿Cree que en Málaga los ciudadanos son capaces de diferenciar las políticas de Paco de la Torre y de Dani Pérez?

-Por supuesto, la gente claramente vota en cada momento por la circunstancias personales en las que están viviendo y en este momento tienen una gran falta de modelo de ciudad creciente. En este caso arrastra ya camino de 30 años de Paco de la Torre y la gente se cansa de lo mismo. El grado de contestación al alcalde es alto.

-Quizá hay proyectos en los que se podría echar en falta algo más de contundencia. Hay quien les critica que con la torre del Puerto se han puesto ustedes de perfil.

-Nosotros lo que hemos hecho en todo momento es escuchar a mucha gente en la ciudad de Málaga y, en todo caso, respetar la legalidad vigente. Todavía no tenemos toda la información por parte del Ayuntamiento. Llevan toda la legislatura diciendo que iban a llevar a Pleno el Plan Especial del Puerto y está a punto de acabar la legislatura y aquí no ha venido ni un papel.

-Como secretario General le tocará elegir a los candidatos a la alcaldía en los municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Estos resultados condicionarán la elección?

-Los candidatos serán elegidos por las agrupaciones. En todo caso, será la militancia la que decida quiénes serán los candidatos en todos los municipios.

-¿Se ha echado de menos a Susana Díaz?

-Nosotros el año pasado iniciamos un nuevo proyecto político, le dimos voz a la militancia y eligió a Juan Espadas. Por tanto el PSOE sabe perfectamente que cuando elige la militancia cerramos filas y en esa línea vamos a seguir trabajando.

-Felipe de Sicilia dijo que no había dado tiempo a que se conociese lo suficiente a Juan Espadas, pero también perdió en Sevilla, donde fue alcalde. ¿Es problema de falta de conocimiento?

-No, han sido muchos factores, no podemos centrar el análisis en un sólo factor y por lo tanto creo que los análisis hay que hacerlos de manera reposada.