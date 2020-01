El Defensor del Pueblo Andaluz pide de nuevo respuesta al olvido de Asperones en Málaga

“ Asperones continúa en una situación de pobreza extrema , con unos índices de desempleo muy altos y muchas dificultades en otros niveles, como su infravivienda, el chabolismo y un estigma muy profundo , no solo por ser un barrio gitano, sino por ser un barrio pobre”, indica Ruiz Román.

"El estigma es muy profundo, no solo por ser un barrio gitano, sino por ser un barrio pobre"

Ante la falta de respuesta, en 2019 volvieron a pedir desde la Mesa al Defensor del Pueblo que actuara. “Las administraciones dijeron que se iban a reunir en octubre de 2019 , cuando se aclararan los cargos tras las elecciones, pero no lo hicieron”, agrega el profesor y señala que “a pesar de haberse comprometido por escrito con el Defensor del Pueblo”.

Sin alumbrado público, la pobreza a oscuras desde hace más de un año

En diciembre de 2018 cuando el centro de la ciudad se encendía cada tarde para brindar el espectáculo navideño, los Asperones se quedaron a oscuras. Y desde entonces llevan sin alumbrado público. “Las calles de la ampliación del Campus de Teatinos tienen luz para sus edificios vacíos y las del barrio, lleno de personas, no”, indica Cristóbal Ruiz Román. “Las personas mayores no pueden salir porque se caen, están a oscuras desde las seis y media de la tarde en invierno y entre los problemas de asfaltado y acerado y que no hay alumbrado, tienen bastante peligro de caída”, indica el miembro de la Mesa Técnica de Asperones. Y los niños no pueden jugar en la calle desde que anochece, agrega. “Esto habla mucho de una situación que está muy cronificada”, señala Ruiz Román, al tiempo que incide en la necesidad de poner en marcha “medidas de inserción y capacitación para que la gente pueda ganarse la vida, generar oportunidades para estas personas”. En cuanto a lo del alumbrado, la semana pasada el Ayuntamiento de Málaga anunció su previsión de instalar 22 luminarias led en la tercera fase de Los Asperones.