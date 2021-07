Destrozan parte de la exposición del Pacífico en la calle Larios de Málaga

Una vez más, una exposición fotográfica ubicada en calle Larios ha vuelto a ser atacada. En este caso, se trata de la muestra "Otros mundos, el Pacífico en Málaga", englobada dentro de las actividades conmemorativas por el V Centenario de la vuelta al mundo. El comisario de la exposición, Juan Antonio Camiñas, ha explicado que a las 48 horas de la inauguración ya se habían producido daños en, al menos, cuatro de los paneles. Sin embargo, estos ataques fueron a más y en el día siguiente aumentaron hasta los 12, de un total de 90 que contiene la exposición: "Algunos se han podido recuperar pero la mayoría están destrozados". Comenta que las cámaras de videovigilancia captaron como dos grupos, "de chicos y chicas", bajaron por los laterales de calle Larios dando patadas a las fotografías y dejándolas allí.

No tienen planteado reponer las fotos dañadas: "Los coste los ha pagado la Academia Malagueña de la Ciencia gracias a las ayudas que hemos recibido. Ahora mismo no tenemos capacidad para afrontar ese gasto (valoran los daños es unos 1.000 euros). Me da mucha rabia que esto pueda ocurrir, pero todos sabemos que el vandalismo y la mala educación existen. En especial, lo lamento por Juan Carlos Rey Salgado, autor de las fotografías, que cedió las imágenes de forma gratuita, que algunas forman parte de un libro y que, además son de una gran belleza".

El presidente de la Academia de las Ciencias de Málaga, Fernando Orellana, ha condenado los hechos producidos: "Da pena ver cómo hacen esto a exposición tan bonita que buscaba transmitir el modo de vida de otras culturas".

Desde la Policía Local aseguran que es algo recurrente que la gente que sale de fiesta "acabe tomándola" con los paneles: "Hay imágenes de lo acontecido. Las fotografías se han recuperado para devolverlas a los dueños. Hay una investigación abierta y por tanto no podemos aportar más datos. Los hechos están recogidos gracias a la videovigilancia que hay en el Centro así que las personas que cometen estos actos se pueden identificar. Si se consigue, se podrá actuar contra ellos administrativamente", han indicado.

En septiembre de 2019 también atacaron una exposición fotográfica contra el cáncer, provocando destrozos en seis paneles y dos corchos. De las cinco exposiciones organizadas por la AECC, en todas se han producido desperfectos. La Academia Malagueña de la Ciencia ha decidido difundir desde su página web, por las redes una parte de la exposición (https://www.amciencias.com/files/LARIOS.pdf).