Enrique de Vivero (Vox Málaga): "Ahora mismo el partido está dividido, nuestra labor es unir"

–Ha sido una campaña de mucho enfrentamiento. ¿Cómo lo ha vivido?

–En todas las campañas de primarias hay enfrentamientos, pero son la mejor forma democrática de elegir a los representantes de los afiliados. Una vez acabada la campaña lo importante es el partido y no las personas que estamos ahí.

–Cuando la dirección nacional ordenó repetir las elecciones, usted hizo un comunicado criticando con dureza esa decisión. ¿Dudó de la limpieza del proceso?

–Bueno, no. Lo que pasa es que me parecía una cosa extraña. Siempre en todas las manifestaciones que he hecho he tenido la máxima consideración hacia el Comité Electoral, ellos han trabajado con las pruebas y cuando anularon esas elecciones entiendo que tenían los elementos de juicio para anularlas. A mí desde fuera, no me parecía adecuado. Pero no tengo por qué sospechar que estaba a favor de nadie.

– Con Lara fuera de la dirección, ¿se abre una etapa nueva para Vox Málaga?

–Sí, puesto que la filosofía de nuestro equipo es distinta. Nosotros queremos dar una mayor participación e información a los afiliados, hacernos más transparentes, tener más reuniones en las localidades y distritos para trasmitirles cuáles son los problemas que tenemos, aquellos que podemos resolver y aquellos que no.

– ¿Va a incluir en su equipo a personas que han estado con el anterior CEP?

– El comité ya está cerrado, pero hay puestos de coordinadores o vicesecretarios para los que empezaremos esta semana a buscar personas. Para eso vamos a hacer una labor exhaustiva y hay que darle participación a los afiliados para que en cada distrito o localidad nos sugieran a las personas que podrían ser sus coordinadores. Y de entre ellos, el CEP elegirá a los más adecuados. Si entre estos hay alguna persona que haya apoyado a otra candidatura, yo no tengo por qué echarlo. Además pediremos el currículum para ver cuáles son los adecuados con arreglo a los méritos.

– El resultado ha sido muy ajustado, por 11 votos solo, lo que muestra a un partido dividido. ¿Qué va a hacer para lograr la unidad interna?

– Sí, es difícil. Es cierto que ahora mismo el partido, aparentemente, está dividido, pero la labor del equipo nuestro es aglutinar y unir. De hecho, por eso digo que no tenemos problemas en dar participación a personas que han apoyado a la otra candidatura en puestos de coordinadores o vicesecretarios. La única premisa es el respeto que hayan manifestado a nuestra candidatura en época de campaña. No somos rencorosos ni tenemos línea roja.

– ¿Cómo va a reconectar con los afiliados?

– El número que nos da el comité nacional de afiliados en Málaga habla de 2.400, sin embargo solo han podido votar 1.420. Ahí hay 1.000 personas de diferencia a las que hay que regularizar, ver si no pagaron las cuotas... Hay que contactar con ellos y, además, ir ampliando ese círculo a personas que en su momento se dieron de baja y que queremos recuperar. Tenemos que hacerles ver que hay un proyecto nuevo. Es una labor ardua, de llamar uno por uno.

– Algo que se criticó al anterior presidente es que no supo marcharse. ¿En que caso se plantearía dimitir?

– Creo que un presidente provincial debe dimitir cuando ve que no cuenta con el respaldo de sus afiliados y se producen situaciones conflictivas en un periodo continuado. Y creo que, además, se debe marcar una pauta. El propósito mío ha sido ganar esto, organizar el partido, y que tengan por seguro que yo dentro de cuatro años no me presentaré a la reelección. Lo digo desde ahora mismo. Dentro de cuatro años no quiero presentarme a la reelección a ser presidente de Vox en Málaga porque creo que habré cumplido la tarea que los afiliados me encomendaron, que es tomar un nuevo rumbo en el funcionamiento y la gestión del partido, y creo que si en cuatro años no lo he cumplido, lo he hecho mal o no sirvo para hacerla. Lo tengo muy claro.

– ¿Se ve entonces como candidato de Vox a la Alcaldía de Málaga?

– De ninguna manera. Lo digo muy claramente, ni pienso ser candidato a la Alcaldía de Málaga ni a concejal de mi pueblo, Alhaurín de la Torre. No está en mis planes. Mis planes son ser presidente del partido durante un periodo de tiempo, organizar el partido y después dedicarme a mi vida privada. No entra en mis planes el entrar en ese juego político. Me tendrían que poner una pistola en el pecho, coloquialmente hablando, para que yo entrase en ese juego.

– Dígame algún proyecto para Málaga ciudad o provincia.

– Como partido, nuestro proyecto es conseguir que Vox entre en el Ayuntamiento de Málaga con fuerza, buscaremos al mejor candidato para ocupar ese puesto, una persona de relevancia que puede estar en nuestras filas ahora mismo o no. La idea es volcarnos para que tengamos representación amplia que condicione la formación del equipo de gobierno. Por otro lado, en localidades como Marbella debe haber una representación municipal importante, porque allí hay un semillero de votos. Por último, aumentar el número de concejales y extender esa implantación. Y a nivel de elecciones generales, conseguir el tercer diputado y que Vox tenga un senador en Málaga.

– ¿Va a reclamar a la dirección nacional de Vox más independencia para actuar en Málaga?

–Sí, vamos a hacerle ver que nos tiene que dejar más autonomía en el funcionamiento. Vox es un partido muy jerarquizado y dirigido desde Madrid, eso es cierto, lo sabemos todos, y estando ahí hay que respetarlo, pero vamos a pedir un pequeño margen de maniobra, una más amplia capacidad de decisión en las tareas que tenemos que llevar a cabo.