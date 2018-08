FINAL DE LA COPA DE ORO MASERATI EN SOTOGRANDE

El 47 Torneo Internacional de Polo vivirá mañana viernes 31 de agosto la gran final de la Copa de Oro Maserati, el máximo trofeo que se disputa en esta competición, considerada una de las cuatro mejores del mundo.

Miles de personas acudirán al Santa María Polo Club de Sotogrande para ver el partido entre Lechuza Caracas y La Indiana, que se enfrentarán por el título. La modelo y embajadora de Maserati, Nieves Álvarez, será la encargada de entregar la preciada copa. La cita es a las seis de la tarde. La entrada para presenciar la final tiene un precio muy asequible: 10 euros. Y, tras este apasionante encuentro deportivo, continuará la diversión en el Club.

A las 20:30 horas comenzará un concierto del grupo malagueño Bert Blackmont & The Bucks, con influencias del Rock And Roll, Blues, Rhythm and Blues y el Country. Pero además de la música en vivo, se anuncia un show cooking con el afamado chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones (Cádiz), que preparará diferentes platos en el espacio de la empresa de diseño de cocinas Arq-Idea y Sabores del Estrecho, acompañado de los vinos de González Byass. Los espectadores tienen a su disposición diferentes espacios temáticos en estas instalaciones.

El Shopping Village cuenta con tiendas de moda y complementos. En el Gastro Garden hay diferentes establecimientos especializados de comida. La banda Cubason actuará el 1 de septiembre, día de clausura del Torneo con las finales de las Copas de Oro Maserati de mediano hándicap y de la Copa de Oro Isolas 1892 de bajo hándicap. Los pequeños pueden jugar con total seguridad en la Kid´s Area. Y la disco-terraza After Polo trae a los mejores DJs de la Costa del Sol.