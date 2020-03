“La Diputación de Málaga está ante el mayor reto de su historia por la crisis del coronavirus”

–¿Cómo pasa Francisco Salado el confinamiento actual?

–Es algo muy nuevo, desconocido, que nunca había experimentado. Al final trabajas más horas incluso de las que habitualmente trabajas yendo al Ayuntamiento o a la Diputación. Acabas estando toda la mañana, la tarde y la noche enganchado al ordenador, a los distintos grupos de whatsapp que tienes. Porque en una situación como ésta a cualquier hora se puede plantear un problema. Son muchas horas de coordinación con los compañeros y con otros ayuntamientos, así como con el personal funcionario.

–¿Le está dando tiempo para hacer algo que no hacía habitualmente?

–Sí, el día es muy largo y hay momentos en los que te pones a ver una serie con la familia, estamos con los juegos de mesa de vez en cuando. Los niños están enganchados a sus series a través de la tablet y el móvil, pero tratamos siempre de hacer algo todos juntos. Jugamos al Monopoly… Tratamos de buscar experiencias nuevas que no hacemos los días normales cuando unos están en el colegio y otros en el trabajo.

–De lo poco bueno que se le puede sacar a esta situación es la de tener más contacto con la familia.

–Así es. Es lo único bueno, estar mas tiempo con la familia.

–Por lo que cuenta, su jornada está muy marcada por llamadas, videoconferencias...

–Además de las dos o tres videoconferencia que tengo, están los grupos que se han creado por medio del whatsapp, porque por ahí me llega mucha información, documentación, noticias y mensajes que se acumulan. Tenemos uno de gestión de la Diputación, otro del Ayuntamiento, otro de presidentes de diputaciones a nivel nacional. Y luego están los de amigos y familiares que no dejan de colgar información. Demasiada información y mucha que se ve que son bulos y comentarios que más que ayudar perjudican.

–Acaba usted recibiendo aquello contra lo que las propias administraciones luchan a diario.

–Exactamente. Y muchos amigos y familiares incluso te consultan cosas porque están preocupados, Tienes que estar tranquilizándolos. Hay que dar prioridad al trabajo en el día a día, pero también atender a esos otros grupos a los que hay que responder.

–A finales de la semana pasada anunció usted la intención de poner en marcha una especie de plan Marshall para ayudar a los municipios y a diversos sectores económicos una vez se supere el estado de alarma. ¿Han podido definir ya los detalles económicos?

–Estamos perfilando la cuantía. Más allá de lo que tenemos de la liquidación del presupuesto de 2019, que se incorpora para 2020, estamos analizando qué partidas vamos a poder utilizar del actual presupuesto que no van a hace falta por las circunstancias excepcionales en las que vivimos. Esas las vamos a incorporar a ese plan de inversiones en la provincia. En eso estamos, analizando área por área, diputado por diputado, viendo de qué puede prescindir. Hay que oírlos porque puede haber actuaciones que consideren necesarias. Con eso veremos la bolsa que no vamos a utilizar este año y convertirlo en un plan de inversiones junto al remanente o para dar cobertura a gastos que no estaban previstos, como la compra de material o contrataciones que se están haciendo en centros especializados.

–A la espera de poner los números, parece claro que hacer frente a la crisis derivada del coronavirus va a ser la gran prioridad de la Diputación.

–Exactamente. Pero eso es algo que todos están analizando. En mi papel de alcalde ya lo estoy haciendo y se lo estoy diciendo a los concejales. Lo prioritario tiene que ser la dinamización económica de la provincia, los planes que podamos hacer para generar riqueza y empleo, sin olvidar que la cultura es una industria. Pero todo eso tiene que analizarse ahora, ver a qué sectores hay que destinar más recursos porque lo prioritario tiene que generar empleo y actividad. Aún no hemos perfilado la cantidad de la que vamos a disponer del presupuesto de 2020 pero será importante.

–Usted lleva muchos años en la Diputación. Por su experiencia, ¿podemos concluir que la institución está ahora mismo ante el mayor reto de su historia?

–Sí. Hemos tenido momentos muy complicados, como inundaciones, daños en infraestructuras, momentos de crisis económica, pero lo que estamos viviendo ahora es un reto que nunca ante habíamos vivido. Y no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias pos coronavirus. Nunca nos habíamos enfrentado a esto. Diputación tiene un reto muy importante, en el objetivo de ayudar a los sectores más afectados, sobre todo al turístico. Hay que poner todos los recursos que se puedan sobre la mesa. No solo del presupuesto de 2020, sino también de 2021 y 2022. Esto va a condicionar mucho lo que queda de mandato porque vamos a tener que reorientar la estrategia a cosas más importantes que es generar empleo y riqueza. Y para que la recuperación sea lo más rápida posible, si vemos que el presupuesto de 2020 no es suficiente habrá que ver la posibilidad de que la Diputación se endeude otra vez para que haya una inyección económica importantísima en la provincia. Ahora estamos en deuda 0 y tenemos un potencial grande para poner recursos de golpe para que la economía se recupere lo antes posible. Y los grandes retos plantearlos con una inversión y un préstamo importante para dinamizar la economía. Ahora es el momento.

–Es una puerta que se reabre.

–Claro. Hay que tener en cuenta que no somos una isla. El presupuesto de 2021 se va a ver afectado. Porque la Diputación no se nutre de tributos e impuestos sino de las transferencias que hace el Estado, fundamentalmente. Y eso depende de la recaudación de impuestos y todo eso se va a ver mermado. El presupuesto corriente se verá mermado, disminuirá y habrá que pensar en un inyección donde los bancos supongan un ingreso importante. Todo eso tiene que analizarse ahora, pero hay que afrontarlo.

–Por lo que recibe de los alcaldes con los que mantiene contacto a diario, ¿hasta dónde llega la preocupación?

–Los alcaldes están tan metidos en su trabajo de ayudar a sus ciudadanos para que no se contagien, en la limpieza, en la compra de material… Están tan inmersos en eso que creo que no se han parado en pensar en nada más. Todos están muy centrados en la compra de material, es lo que peor llevamos todos, porque queremos dotar a nuestros empleados de esos medios y nos hemos visto impotentes porque el mercado y la gestión del Gobierno central, por las razones que sean, hace que no tengamos ese material. Eso nos ha quitado el sueño. Nosotros tenemos un pedido y cada administración busca en el mercado ese material.

–¿Cuánto va a comprar la Diputación?

–Hemos hecho un pedido a China de 65.000 euros, para varios miles de guantes, mascarillas, batas, patucos.

–Usted es además responsable de la empresa de turismo de la Costa del Sol. Días atrás, el presidente de los hoteleros vaticinaba que la crisis del coronavirus se va a dejar sentir no sólo en lo que resta del año sino en el ejercicio próximo. ¿Comparte ese pesimismo?

–La del año que viene no creo. Soy pesimista porque la temporada de verano va a estar muy complicada, lo que podamos recuperar será el turismo nacional y en eso Turismo Costa del Sol va a hacer una campaña muy potente. Es nuestro principal turista, después el británico y el alemán. Hay que pedir concienciación a los españoles para que cuando lleguen las vacaciones se queden en casa. Que los que puedan seguir viajando vengan a la Costa del Sol. El sector servicios se irá recuperando poco a poco. Todo dependerá de la velocidad con la que salgamos y que sepamos acertar con las medidas de inyección para que las empresas levanten cabeza. El sector construcción es importantísimo. Hay que hacer una inyección en obra pública para que se dinamice. Todo esto no será solo tarea de la Diputación sino que las dos grandes administraciones, el Gobierno y la Junta, tendrán que poner recursos sobre la mesa.