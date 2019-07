Francisco Salado fue nombrado presidente de la Diputación Provincial de Málaga el pasado miércoles con el apoyo de su partido, el PP, y de Ciudadanos, que pasa a formar parte del equipo de gobierno.

Tiene cuatro años por delante para realizar varios proyectos, entre los que se encuentran la ampliación del Caminito del Rey, acabar la senda litoral o intentar frenar la despoblación en los municipios de interior.

–En su discurso de investidura dijo que se reuniría con los 103 alcaldes de la provincia antes de que acabara el año. Va a tener que correr mucho.

–Si organizas bien la agenda puedes unirte con varios por la mañana y por la tarde. Es dedicarle varios días a visitar la provincia y estoy convencido de que dará tiempo a verlos de aquí a Navidades. Además es necesario hacerlo.

–Al menos no se tiene que reunir con el alcalde de Rincón de la Victoria, que es usted mismo. ¿Cómo va a compaginar ambos cargos?

–Como lo he hecho desde febrero hasta ahora. He compaginado la presidencia de la Diputación con la alcaldía de Rincón, ha ido muy bien y ninguna de las dos administraciones ha estado desatendida. En Rincón incluso me he sometido a un plebiscito y he salido reforzado. Creo que los ciudadanos de Rincón han valorado positivamente que su alcalde sea también presidente de la Diputación, piensan que eso beneficia al municipio y lo que hay que hacer es organizar muy bien la agenda y los equipos para que estén siempre activados. Aquí no van a sufrir las instituciones, sino mi cuerpo porque tendré que multiplicar mi agenda.

–Ciudadanos mantuvo hasta el final la incógnita sobre la vicepresidencia primera, que ha sido para Juan Carlos Maldonado. ¿Cree que harán buen tándem?

–Cada uno se va a repartir bien sus roles. Una vez que Maldonado y Juan Cassá se repartan sus responsabilidades estoy convencido de que van a trabajar como el que más. Por el prestigio de la marca de Ciudadanos y por el suyo personal tienen que dar todo lo que tienen dentro para que la Diputación luzca en su gestión. Es la primera vez que Ciudadanos está en la Diputación en tareas de gestión y espero que tengamos muchos aciertos y que también sepamos asumir fracasos colectivos cuando nos equivoquemos.

–Al incluir a Ciudadanos en el gobierno, ¿espera una legislatura sin sobresaltos ni mociones de censura?

–Estoy convencido de que este acuerdo tiene cuatro años de plazo y se van a cumplir. No tengo ningún miedo ni estoy pensando en este momento de inicio de legislatura que pueda haber una moción de censura. Creo que va a ir todo muy bien. Somos personas serias, vamos a cumplir lo firmado y si todo eso ocurre no tiene por qué haber una moción de censura. La oposición intentará romper el gobierno, pero habrá mucha información y mucho trasvase de decisiones para que nunca se cree un mal ambiente en el equipo de gobierno. Esto no son reinos de taifas. Las decisiones de proyectos importantes hay que defenderlas y explicarlas en las juntas de gobierno.

–Se han marcado el reto de luchar contra la despoblación y crear un área específica. ¿Qué medidas concretas harán?

–Es un plan estratégico en el que colaborarán todas las áreas. La movilidad es muy importante. Si te puedes trasladar rápidamente a un pueblo del interior puedes decidir vivir en ese pueblo, porque en el interior se vive con mucha calidad de vida, mucha tranquilidad, en un ambiente muy familiar y los precios son más baratos. Pero muchas veces no hay colegio y hay que desplazarse a otro municipio, los servicios sanitarios, ir al trabajo... Se puede hacer pesado el día a día si no hay buena movilidad. Queremos que esos servicios básicos estén cercanos a los pequeños municipios. Por ejemplo, vamos a ver convenios para que los bancos que han desaparecido de esos pueblos puedan dar sus servicios con cajeros en los ayuntamientos o donde sea. Queremos que haya fibra óptica para que sea cómoda la implantación de nuevas empresas, dando exenciones fiscales a través de acuerdos con los ayuntamientos. En ese plan estratégico general los alcaldes serán los que nos dirán cuáles son sus necesidades colectivas. Tenemos que hacer un documento en el que todos estemos de acuerdo para ver los problemas y las soluciones.

–¿Tienen ya fecha para la ampliación del Caminito del Rey?

–No, hay un anteproyecto que tenemos que ver con Medio Ambiente de la Junta de Andalucía porque se necesita su beneplácito. Cuando lo tengamos vendrá la licitación, la adjudicación y el presupuesto de la obra. Cuanto antes mejor.

–¿Cuándo se acabará la senda litoral? En su discurso de investidura dijo que solo quedaba el 15% del trazado.

–Sí. Creo que antes de que finalice esta legislatura puede estar terminada. Le pido agilidad a los alcaldes donde están esos tramos finales de la senda litoral porque son ellos los que tienen que pedir los permisos de Medio Ambiente y Costas. La redacción del proyecto, la licitación y la ejecución de la obra no dependen de la Diputación. Nosotros, una vez que tenemos todo eso, ponemos el dinero sobre la mesa.

–Comentó que van a promover una senda azul. ¿Qué es?

–Es un complemento a la senda litoral. Nuestro gran tesoro es el mar y como no lo cuidemos mal vamos. La calidad del agua es fundamental y, además de terminar el saneamiento integral, hay que conseguir que el mar se vaya regenerando en el menor tiempo posible. Para hacerlo hay que introducir flora y fauna marina. Está demostrado que en los parajes naturales donde hay flora y fauna marina el agua es más transparente y de más calidad. Yo ya estoy lanzando ese proyecto en Rincón de la Victoria como alcalde y eso se puede ir trasladando a cada municipio del litoral. Vamos a ganar desde el aspecto medioambiental y podemos captar a un nuevo turista que venga a bucear. Crearíamos un nuevo segmento turístico que tiene mucho poder adquisitivo. Ya ocurre en la costa tropical. En La Herradura hay muchas empresas de buceo y un turismo enorme, de hecho allí hice mi bautismo submarino y es espectacular el ambiente que hay de familias enteras buceando. Tenemos que conseguir eso en la Costa del Sol, porque es lo único que nos falta.

–No es competencia de la Diputación, pero en su investidura fue muy crítico con la falta del tren litoral a Marbella. ¿Se verá algún día?

–Pufff, está el tren litoral y la nueva hiperronda sobre Rincón y otros municipios que presentó el jueves Francisco de la Torre. El tren litoral necesita una inversión muy potente pero ya se está pensando en la colaboración público-privada. Si esa es la fórmula lo que hay que hacer es decidirlo cuanto antes y empezar a hacer el proyecto, ver el recorrido, los fondos... Lo que no se puede es que cada vez que haya una legislatura nueva se recuerde que es un problema a resolver. Hay que ir dando pasos. Lo que presentó De la Torre de la hiperronda tiene mi apoyo total y hay que ir planteándoselo ya al Ministerio y que empiece a dar pasos. Los técnicos dicen que si se hacen las cosas con agilidad, en cinco años podría estar esa hiperronda. Hay que hacerlo porque el transporte por carretera no se va a eliminar por muchos trenes que pongamos. La gente va a seguir utilizando el vehículo privado y la saturación va a continuar. Nosotros reivindicaremos esa solución urgente ante el resto de administraciones.

–En Ronda pensarán que es más urgente hacerles una autovía.

–El estudio fue muy profesional y objetivo. Desde Torremolinos a Málaga hay un tráfico de 110.000 vehículos al día mientras que al Guadalhorce eran unos 19.000. Hay colapso donde hay 110.000 coches. Hay que actuar primero ahí, porque hay grandes caravanas y se pierde tiempo. Hay que buscar una solución para Ronda, aunque en este caso es una autovía que tiene que acometer la Junta y es un proyecto que iba a retomar.

–Ni en el pacto con Ciudadanos ni en su discurso dijeron nada del centro de interpretación de Bernardo de Gálvez que se anunció hace unos años a bombo y platillo. ¿Se ha abandonado el proyecto?

–No se ha abandonado. Lo que pasa es que al proyecto que presentamos en la Térmica le puso peros la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En esta nueva etapa se abre un nuevo escenario. Se han visto varios sitios. En el puerto nos dijeron que no, puede haber muchas opciones. El edificio de la plaza del Siglo que recuperaremos dentro de poco puede ser una. Hay que estudiarlo detenidamente y no vamos a tener prisa. Buscaremos el máximo consenso y que el sitio sea idóneo para que tenga éxito. Por tanto, no hemos descartado el proyecto pero vamos a verlo detenidamente.

–¿Cómo va el desahucio del empresario del museo taurino en ese edificio de la plaza del Siglo?

–Está en la vía judicial. Cuando se cumpla el plazo del recurso y tengamos todas las garantías jurídicas vamos a desalojarlo, hacernos con el edificio y estudiar un proyecto.

–¿Han pensado en algún proyecto ya allí?

–No. Queremos algo que ilusione a todo el mundo.

–Mientras no sea de toros...

–[Se ríe]. Para eso ya tenemos La Malagueta, que va a ser un centro cultural, de ocio y turístico de un gran nivel.

–¿Cómo va la obra?

–Ya está terminada la rehabilitación integral del coso y falta la de los anexos, donde habrá auditorios, museo, restaurante. Será un centro cultural como el de La Térmica. Estará lleno de vida todo el año con muchas actividades. Queremos que esté terminada toda la obra a finales de septiembre. Este año estará abierto.

–¿Hay previstas nuevas bolsas de empleo en Diputación?

–Sí. Queremos reforzar la estructura administrativa de la Diputación y hacer una oferta de empleo público potente porque hay que dar servicios a los pueblos. Se han producido muchas jubilaciones en los últimos años y vamos a ver qué necesidades tiene cada departamento y cuál es el número idóneo de técnicos y funcionarios que debe tener.

–En su pacto con Ciudadanos hablan de garantizar los derechos LGTBI y la lucha contra la violencia machista. ¿Qué van a hacer?

–Eso ya lo hemos hecho en estos últimos cuatro años. Parece que el PP no lucha por la igualdad de la mujer, del colectivo LGBTI o contra la violencia de género cuando lo hacemos todos los días con actividades, conferencias o ayudas a colectivos. Vamos a continuar haciéndolo y lo que tenemos es que visualizarlo más para que esa mentira de que estos derechos solo los defiende la izquierda no se siga percibiendo en la sociedad. La izquierda quiere mantener esa bandera y tiene algunos colectivos muy politizados que hacen un flaco favor a todos estos movimientos porque son gente muy puntual que se dedica a insultar al PP, a Ciudadanos y a todos los que no son de su cuerda. Hay muchos colectivos que nos dicen que no están de acuerdo con ese modo de actuar y vamos a seguir trabajando con ellos, que no buscan una foto sino que la sociedad se conciencie de que hay que proteger sus derechos.

–¿Cómo va la negociación en la Mancomunidad Occidental de la Costa del Sol?

–Se está negociando con las diversas fuerzas políticas para llegar a un gobierno de máximo consenso en el que participemos todos. Quedan unos últimos flecos para cerrar el acuerdo antes del día 26. Estas administraciones son prestadoras de servicio y no se deben politizar.

–Ha pactado con Ciudadanos que los presidentes estén un máximo de ocho años. ¿Confía en poder estar ese tiempo?

–Bueno, mi horizonte es estar estos cuatro años. Ya veremos el futuro.

–Hace unos días, en Cuarto Milenio se dijo que había fantasmas en La Térmica ¿ha visto usted alguno?

–Yo no he visto ningún fantasma por allí [se ríe].

–¿Hay más fantasmas en la política que en este edificio?

–Eso sí es verdad. En la política hay mucho fantasma.