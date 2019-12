–¿Qué es el Hispanic American College?

–El Hispanic American College (HAC) es una escuela de negocios que se creó en 2015 en EEUU por un español, Ray Cazorla, que es el presidente. Tenía experiencia en temas formativos porque había abierto varias academias, pero se dio cuenta de que el público hispano tenía dificultad para desarrollarse profesionalmente. Puso en marcha este centro para canalizar al público hispano en cuestiones de alta empresa, alta dirección y liderazgo y a partir de 2017 creó la gala New York Summit que en seguida se convirtió en el evento hispano de más envergadura de los que se desarrolla en Estados Unidos. Este año ha superado los 100 millones. A la par creó la Fundación Inspirando Líderes Comprometidos, que apoya a personas con escasos recursos para que puedan seguir esta formación de alto nivel. Además el Hispanic American College está registrado como lobby en la Cámara de Representantes de EEUU. Ray Cazorla ha sido colaborador de Barack Obama; uno de los vicepresidentes, Jesús Linares, fue colaborador de Al Gore en cuestiones de cambio climático.

–¿En materia de formación como funciona?

–Tiene dos líneas de actuación: una escuela de negocio, diferente a las tradicionales. Lo que hacemos es ofrecer unas clases muy prácticas con docentes de alto nivel y prestigio a nivel internacional. Ahora vamos a dar en abril un seminario con la Universidad George Town de Washington. Es un curso dirigido a directivos de empresas que se puede hacer matriculándose directamente o en los dos cursos de postgrado que iniciados en octubre, uno de Geopolítica e Internacionalización Socioeconómica y otro de Gestión Empresarial y Economía Circular.

–En Málaga abrió su sede en Málaga hace algunos meses. ¿Con qué propósito?

–La oficina de Madrid lleva varios años abierta pero estamos apostando fuerte por el Mediterráneo. Hemos abierto en Murcia, en Sevilla y ahora en Málaga. Málaga es una ciudad que consideramos puntera, es la ciudad española que más rápido se ha modernizado y era obligatorio estar. La ventaja de abrir delegaciones es que los alumnos que se matriculen podrán hacer los cursos semipresenciales. Además, vamos a dar cursos cortos, de dos a cuatro horas.

–¿Qué proyectos tiene en mente esta organización en Málaga?

–Queremos celebrar una cumbre mundial a finales de año y nuestra apuesta es Málaga. Nos gustaría hacerla en málaga. Acabo de iniciar una ronda de contactos con las distintas administraciones públicas por un evento de te tamaño necesita de la implicación de los estamentos públicos. Parece que hay buena respuesta. Sin tener Delegación en málaga sería más difícil hacerla.

–¿Qué supone una cumbre de este tipo?

–La ciudad donde se celebre será un foco internacional. Igual que Madrid lo está siendo por el tema del cambio climático. Se trata de que quienes acudan a la cumbre en calidad de becados, que saldrían con un máster en los objetivos de desarrollo sostenible, tendrán la obligación de hacer diez acciones en su lugar de origen. Málaga se convertiría en un foco de atención mundial, al que vendrían personas como Barack Obama, como la premio Nobel Malala, traeríamos a las cuatro familias líderes en derechos humanos, Rigoberta Menchú. Eso va a ser un foco sobre Málaga. En enero tenemos un saber en qué ciudad se va a celebrar. Pero tenemos que tenerlo todo atadísimo antes. Habría unos mil asistentes.

–¿De quién viene esa apuesta?

–El que sea Málaga la sede parte del presidente de HAC. Yo encantadísimo. Ha apostado por Málaga.

–Más allá del despacho con el que usted cuenta en la Cámara de Comercio ¿hay previsión de disponer de unas instalaciones más amplias?

–Hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con la Cámara de Comercio, no solo por la sede, sino que además vamos a usar las aulas de formación de la Cámara para los cursos cortos. La intención de HAC es llegar a ser una universidad privada pero aún no estamos ni en la fase de dónde se haría. De momento, en Málaga vamos con la idea de los cursos y la delegación como apoyo para ampliar el número de alumnos. Acabamos de hacer una acción de apoyo a la Asociación Venezolanos en el Mundo; hemos sufragado los gastos del envío de medicinas. En el concepto español HAC sí que es una empresa, pero es una sociedad con un fin social muy grande.

–¿Cómo ha acabado Gonzalo Sichar aquí?

–Bastante de casualidad. Cuando repaso mi curriculum muchas cosas han sido de casualidad. Al director académico de HAC, Fernando Navarro, lo conozco desde hace 19 años. Era director de formación de una fundación; yo de otra; era muy cuadriculado y lo primero que hizo cuando tomó posesión de su cargo escribió a todos sus homólogos planteando una reunión. Yo que también lo soy fui el único que le respondió, A partir ahí empezamos una relación profesional y de amistad. Es un proyecto precioso, porque aquí tocas alta política y no estás en los bajos fondos de la política que he vivido en los últimos meses.

–Teniendo en cuenta que uno de los fines del HAC es la formación en liderazgo, ¿cómo diría que andamos de liderazgo en Málaga?

–A nivel empresarial creo que sí hay buenos líderes. Málaga es una isla muy moderna dentro de Andalucía, que sigue bastante parada. Otra cosa es a nivel político. Faltan líderes no solo en Málaga sino en España. No están dando la cara. Hay mucha pelea de patio de colegio. Es muy difícil conformar gobierno porque además se llevan mal todos con todos. No se ha dado cuenta Pedro Sánchez que con quienes trata de pactar son muy desleales. A la mínima le van a dejar en ridículo porque destapan negociaciones hechas.