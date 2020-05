–¿Cómo ve la gestión de esta crisis por parte de los hospitales?

–Es una situación excepcional y, con la dificultad que conlleva su abordaje, está habiendo una cascada continua de improvisaciones. Siempre hemos dicho que la sanidad debe estar en manos de profesionales que conozcan los problemas y las soluciones y su politización ha sido, es y por desgracia me temo que será, un problema continuo. Al estar transferidas las competencias, el que el Ministerio de Sanidad haya asumido nuevas obligaciones ha supuesto serios problemas para centralizar las compras y todo ello ha generado escasez y deficiencias en el suministro que estamos sufriendo los sanitarios y, por lo tanto, los pacientes. Ha habido falta de material y recientemente se ha detectado que una parte de ellos eran una protección más mental que física, como ha ocurrido con las mascarillas defectuosas. Los médicos no somos héroes, somos personas con una familia detrás y no podemos combatir a este malvado virus con armas que no funcionan. A esto hay que añadirle la problemática de los test. Es increíble que no dispongamos de las analíticas necesarias para lograr un diagnóstico certero en cada médico de su estado frente al virus.

–¿Tomarán medidas como Colegio por las protecciones?

–Todo es un cúmulo de errores que nos genera mucha ansiedad. Hemos decidido presentar en la Inspección de Trabajo un documento poniendo en conocimiento este cúmulo de irregularidades. Desde el Colegio de Médicos decimos basta ya a esta cadena de errores. Basta ya, por favor. Hubo falta de mascarillas, de equipos de protección, ahora las mascarillas defectuosas.

"Pedimos un screening universal para los sanitarios; de lo contrario tropezaremos una vez tras otra”

–¿Ha habido improvisación?

–Cuando estás delante de un paciente con un virus como el COVID-19 estás poniendo tu salud en juego, pero además nosotros mismos ponemos la salud de ellos en peligro si no tenemos la seguridad de no ser contagiosos. Estamos viviendo una locura donde todo no vale. Y ahí está la causa del alto número de compañeros infectados.

–¿A qué atribuye que el índice de contagios entre el personal del centro sanitario sea tan alto?

–Toda esta desprotección y cadena de errores es la que está provocando el alto índice de contagios en un virus ya de por sí altamente contagioso. Reconozco que cuando leo las noticias temo cada vez más encontrarme con la noticia de otro compañero fallecido, la vocación no puede encubrir los miedos a la realidad que vivimos y el político que lo pretenda es un iluso.

–¿Qué hay que mejorar en la gestión de la pandemia?

–El Ministerio no puede someternos a esta inquietud constante y aunque la sanidad andaluza está intentando sobreponerse a la adversidad, los resultados son los que son. No se da respuesta a la necesidad de conocer mediante test masivo cuál es el estado inmunológico frente al virus de los sanitarios. Pedimos un screening universal a los sanitarios de la provincia. No podemos avanzar sin ello y solo tropezaremos una vez tras otra mientras no se haga.

–Las plantillas estaban mermadas tras la crisis. ¿La falta de personal ha complicado la respuesta al coronavirus?

–Las plantillas se han incrementado aunque también es cierto que ahora mismo se requieren determinadas especialidades. No puedo pasar la oportunidad de poner en valor también la labor de los MIR, que están siendo unos valientes ejerciendo su trabajo con compromiso aunque el Ministerio les haya intentado ningunear con decisiones incomprensibles. Afortunadamente rectificó y se va a ver reconocida su labor de especialista, que es lo que ya son los residentes de último año.

"Los profesionales usaron mascarillas defectuosas. La protección fue más mental que física”

–¿Ahora el tercer hospital se hace más necesario que nunca?

–El proyecto del tercer hospital no debe olvidarse cuando pase la pandemia. Se está trabajando en unas condiciones muy duras y esperemos que no se olvide por los gestores cuando esta pesadilla pase. El mejor aplauso de un gestor no será a las 8 de la tarde sino el que ofrezca en el futuro cuidando a sus médicos y dotando de camas a la capital ya que los pacientes necesitan un tercer hospital, como se ha demostrado ahora. Si se ha creado Carranque en un mes no entiendo por qué nos han regateado tanto para haber hecho realidad antes un tercer hospital. Ahora se ha llorado lo que no se ha sabido defender y lograr por los políticos de turno. ¡Ojalá Málaga hubiera tenido un tercer hospital!

–No se abrió Carranque. ¿Temió que la situación explotara?

–Carranque ha sido una proeza. Prevenir es adelantarse y eso es lo que se ha logrado con su disponibilidad. Ha sido un acierto de la Consejería, que ha logrado hacer un tercer centro público disponible en la capital en un plazo muy rápido. Ojalá no tenga que llegar a utilizarse. También cabe recordar que la sanidad privada ha estado y está ahí. Los que tanto la criticaron antes deberían reflexionar el importante papel que está teniendo.

–¿Qué le dicen los compañeros que están en las UCI, en las Urgencias con el coronavirus?

–Viven a tope su trabajo, es un orgullo su capacidad y sentido de la responsabilidad en unas condiciones tan adversas, además de la mascarilla se ponen una venda en los ojos a veces para trabajar bajo tanta presión y miran hacia delante con los ojos del corazón porque si no su trabajo sería imposible de realizar. Nos llegan mensajes de rabia, de emoción, de ayuda como la de muchos médicos voluntarios que han dado un paso adelante exponiendo su propia salud.

–Si antes era difícil que las listas de espera no se desbocaran, ahora, con el Covid será peor…

–Cuando volvamos a la normalidad y superemos esta situación las listas de espera van a recibir un impacto de presión enorme, por ello habrá que adelantarse con dotaciones de personal acordes para dar una respuesta correcta. La atención primaria está siendo también clave para contener la presión y está resolviendo muchos problemas en el día a día. También quiero comentar que hay patologías graves que no pueden quedar enmascaradas en el miedo a ir a un hospital. Estos pacientes deben de acudir a su médico e incluso a urgencias, en caso de que sea necesario, con confianza, porque hay numerosas patologías que, si no son atendidas a tiempo, pueden ocasionar problemas con repercusiones muy importantes.

–¿Algo que añadir?

–Como presidente del Colegio siento un tremendo orgullo por los médicos de Málaga y provincia pero al mismo tiempo rabia e impotencia por lo que están padeciendo. También no me quito de la cabeza a los pacientes, a las personas mayores que están solas en sus casas y, por supuesto, a los fallecidos y el sufrimiento de sus familias. Por todos ellos ahora más que nunca la ciudadanía merece una gestión impecable. No son tiempos fáciles pero requieren de una precisión infalible. Muchas vidas están en juego.