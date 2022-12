Juan Urdiales: En la senda al éxito de un unicornio del empleo temporal

Lo que sí va cambiando, según se avanza esta senda, es la cantidad de responsabilidades y de dificultad en la gestión de la misma, “si a mí me dan la empresa que somos hoy hace cinco años no podría gestionarla, antes tenía 200 empleados, ahora somos 3.000; no te conviertes en un unicornio de un día para otro ”.

Málaga, sin complejos en la búsqueda de talento y capital

En Málaga ya no hay que tener ningún tipo de complejo en la búsqueda de capital global. Eso es lo que piensa Juan Urdiales, rondeño de nacimiento pero criado en Los Boliches y que estudió en un colegio de Marbella, ha podido constatar que el capital se ha deslocalizado tras el Covid. "Ahora una buena empresa recibe capital en cualquier geografía, Secuoya, el principal inversor del mundo decía que le gustaba invertir en empresas a las que pudiera ir en bicicleta, ya no es así", afirma Urdiales. Si a esto se le suma que no ha encontrado un sitio más similar a Silicon Valley en todo el mundo, "buen tiempo todo el año, buen tiempo todo el año y mucho talento"; nos queda una promesa a futuro con las mejores perspectivas. "Málaga tiene hoy en día una de las mayores oportunidades que existe en el mundo, espero que seamos capaces de consolidarlo en los próximos 20 años, en Málaga la deslocalización del capital debería notarse muchísimo". Urdiales, por su parte, agradece "el ADN malagueño, que me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional para tener alegría y optimismo".