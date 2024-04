Juanma Moreno defiende el tren litoral de Málaga a Algeciras: "Son casi 4 millones de personas, ¿cómo no va a ser rentable?"

Poco le ha faltado a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para ponerse las manos en la cabeza, cuando le han preguntado por el tren litoral y la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, a impulsarlo en "un tiempo razonable", asegurando que es costoso y complicado medioambientalmente.

"Marbella es la única ciudad de España de más de 150.000 habitantes de España que no tiene conexión con tren. Pero es que es la mayor conurbación, una gran avenida, que sale desde Nerja, y nos podríamos ir a La Herradura hasta Algeciras y no hay tren para 3.700.000 personas. Casi 4 millones de personas entre población residente y flotante y no tienen conexión ferroviaria, dice que no es rentable, 'es que serían demasiadas paradas'. Si el Cercanías más rentable de España es el que va de Málaga a Fuengirola, ¿cómo va a ser menos rentable si le añadimos Mijas, Marbella, Estepona o, incluso, Algeciras? Será muchísimo más rentable", se ha extendido el presidente de la Junta a la vez que hacía ostensibles gestos en un coloquio organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.

A esto ha añadido que el propio Puente defiende que el transporte ferroviario es más sostenible, "si usted quiere que no cojan el coche, hay que darle alternativas a los ciudadanos", ha asegurado antes de asegurar que la del tren debe ser "una reivindicación para Málaga y Andalucía muy exigente, necesitamos esa conexión ferroviaria para quitar presión, para generar colectividad y para seguir trabajando".

A esto ha sumado que en su administración seguirán impulsando el Metro, "que es lo que nos corresponde, ahora estamos con la tercera línea de Metro, que hemos conseguido llevarlo al centro después de 11 años". Además, ha anunciado que están haciendo un "estudio de demanda y viendo las posibilidades de orientarlo a la zona Este", señalando la necesidad que tiene la movilidad con Rincón de la Victoria y justificando que todos estos procesos hay que hacerlos con estudios previos que respalden el proyecto.