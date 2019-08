La Junta ignora la exigencia de De la Torre para que haga los carriles bici en Málaga

Casero acusa al PSOE de hacer “promesas que no se podían cumplir”

La delegada territorial de Fomento y Cultura de la Junta en Málaga, Carmen Casero, acusó ayer a la anterior Administración regional, con el PSOE al frente, de “anunciar actuaciones y mantener promesas que no se podían cumplir”, en alusión directa al plan de carriles bici de Málaga capital. Según Casero, los informes de la Intervención General y por la Asesoría Jurídica que concluyen que la ejecución de ramales urbanos es una competencia "exclusiva" de los ayuntamientos eran conocidos por el anterior Gobierno andaluz. Y a pesar de ello, a finales del pasado ejercicio se dio por segura la licitación del que iba a ser el primero de los ramales a desarrollar por la Junta en la capital de la Costa del Sol. El paso administrativo tuvo que ser retrasado a principios de 2019, aunque nunca fue activado. Ayer el coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Javier Carnero, reprochó al alcalde que no reclame al Gobierno andaluz lo que sí exigía al anterior Ejecutivo socialista. Lo criticó por no defender a la capital "ante el trifachito andaluz" en cuestiones "clave", entre los que citó "la destrucción de los restos árabes encontrados en las obras del Metro, o el anuncio de no construir 50 kilómetros de carriles bici".