La Junta defiende la incorporación del Pascual mientras se hace el tercer hospital en Málaga

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este jueves en relación con la incorporación del Hospital Pascual en Málaga capital como centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que "no hay ni trampa ni cartón" y ha defendido que se lleve a cabo esa operación mientras se construye el tercer hospital, "otra de las deudas pendientes" del PSOE con la ciudad.

Así lo ha señalado tras una pregunta de la parlamentaria socialista Isabel María Aguilera en relación con la aceptación de una cesión de uso del Hospital Pascual, donde la consejera ha precisado que el SAS "ya ha visitado este hospital", que "se cede de una manera gratuita por cinco años, prorrogables por otros cinco, que pasará a ser dependiente del Servicio Andaluz de Salud y gestionado por el Hospital Regional". "Con la visita realizada, vamos a empezar a trabajar sin tener que hacer ninguna reforma en ese hospital", ha detallado la consejera de Salud.

Por su parte, Aguilera se ha referido a la cesión de uso "aparentemente gratuita" y de carácter temporal, "prevista para cinco años, prorrogable por otros cinco", siendo el destino la asistencia sanitaria, adscrito al SAS. "Es decir --ha continuado--, que va a estar financiado con recursos públicos y atendido por profesionales del SAS, pero, eso sí, conservando el rótulo de Hospital Pascual". Así, ha preguntado "si tienen estimada exactamente cuál es la cuantía de esas obras de reparación, de conservación, de mantenimiento que van a ser necesarias para que este hospital funcione, ya que las va a pagar el SAS y luego van a quedar a beneficio de esta empresa".

En segundo turno, la parlamentaria socialista ha lamentado que la consejera no le diga "ninguna cantidad" y ha incidido en que "tiene usted que hacerse cargo de los impuestos, de los suministros, del mantenimiento y conservación del edificio...". "Debe tener una estimación y si no la tiene, mal hecho, porque es una irresponsabilidad aceptar algo como cesión gratuita cuando en el fondo no lo es, porque esa gratuidad pasa a ser un eufemismo y si no a algo más grave, que es una irregularidad", ha reprochado.

Ha agregado que, tal y como lo plantea la consejera, "lo que parece es que está usted encontrando una nueva fórmula de financiar la sanidad privada, ya que cogemos un edificio, lo arreglamos, lo acondicionamos, lo equipamos, sigue funcionando con recursos económicos y profesionales del SAS y con el rótulo del hospital privado", preguntándole también por el informe jurídico "que califica esta operación como inusual y se plantea por qué no consta qué va a pasar con las cargas hipotecarias que tiene el edificio".

En este sentido, la consejera ha explicado que "el agua, la luz y el IBI no nos lo va a pagar la empresa que nos deja utilizar el edificio" y ha aclarado que "la hipoteca no la vamos a pagar nosotros, por supuesto que no". Por otro lado, ha explicado lo que harán con la apertura de estas camas y ha recordado al PSOE que "la externalización que ustedes tenían de la medicina interna, tres millones de euros anuales, lo internalizamos".

En relación con Málaga, ha criticado al PSOE que "durante muchos años hicieron que esta provincia fuera la que menos camas tenía por habitante". "¿Ustedes creen que no debemos de hacer esa operación?", se ha preguntado en alusión al Pascual, asegurando que "creo que debemos de hacer esa operación mientras tenemos el tercer hospital de Málaga, otra de sus deudas con la ciudad de Málaga".

Por tanto, ha incidido en que "aquí no hay ni trampas ni cartón". "Cinco años; internalizamos un servicio, tenemos un hospital que vamos a pagar agua y luz, y --tendremos-- más camas que hemos puesto en esa provincia", pidiendo al PSOE que "centren el tiro porque van ustedes totalmente desubicados", ha concluido. Europa Press