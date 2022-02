La Junta invertirá 3,1 millones de euros en la desaladora de El Atabal

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a invertir 3,15 millones de euros en una actuación para incrementar la capacidad de tratamiento de agua salobre de la desaladora de El Atabal. Ayer dio cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de estos trabajos que están incluidos –junto a la mejora de la garantía de abastecimiento en municipios almerienses del Valle del Almanzora– en las obras de emergencia para paliar la sequía en las provincias de Málaga y Almería.

Esta actuación que permitirá acumular mayor caudal de agua en la red de abastecimiento beneficiará a un total de 186.500 ciudadanos. Así, con la declaración de emergencia de la ejecución de las obras de aumento de la capacidad de tratamiento en la instalación malagueña “se ampliará la disponibilidad de agua para el propio sistema, así como para la transferencia a otros adyacentes, como es el caso de los de la Costa del Sol Occidental y Viñuela”, informaron en un comunicado desde la Junta de Andalucía.

No obstante, según las fuentes consultadas, la transferencia de agua desde la capital a la Axarquía – la zona más aquejada por la sequía – no será directa dado que no existen conducciones entre la desaladora del Atabal hasta esta comarca. Si permitirá reservar recursos hídricos del pantano de La Concepción o del Limonero.

De hecho, desde finales de noviembre, este embalse está aportando cien litros por segundo de líquido para el consumo humano de Rincón de la Victoria y los núcleos costeros de la zona oeste de Vélez-Málaga. La aportación anual máxima a la que puede llegar por las dimensiones de la tubería es de tres hectómetros cúbicos. En el comunicado, en el que desde la Junta de Andalucía expresaron que “el objetivo principal pasa por aumentar la garantía de suministro”.

Asimismo, indicaron que la urgencia de estas obras se justifica por la situación en la que se encuentra el embalse de La Viñuela, en la parte oriental de la provincia de Málaga y oficialmente en situación de sequía grave al haber superado el umbral de 41,5 hectómetros cúbicos.

Las obras, según informaron, consisten en ampliar los 24 bastidores de osmosis, además de reformar las bombas de alimentación de segunda etapa, y las tuberías y conexiones de las nuevas cajas de presión a los colectores de alimentación, rechazo y salida. Para no frenar el funcionamiento de la infraestructura, la sustitución de equipos está prevista de manera secuencial, permitiendo siempre que la planta esté en marcha al menos a un 90 por ciento de sus posibilidades.

El embalse de La Viñuela inicia esta primera semana de febrero con 26 hectómetros cúbicos, lo que representa un 15,76 por ciento de su capacidad siendo el pantano de mayor tamaño de la provincia. No se ha producido ninguna variación con respecto a la semana anterior. Comparado con el mismo periodo de 2021, los recursos hídricos han descendido casi la mitad ya que hace un año contaba con 52 hectómetros cúbicos, estando al 31,52 por ciento. Hace diez años, el embalse acumulaba 90 hectómetros cúbicos, un 54,85 por ciento del total del vaso.