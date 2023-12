Málaga cierra el 2023 con menos de la mitad de incendios que hace un año

El año 2023 ha estado protagonizado por una sequía que no ha dejado indiferente a nadie, pero al hacer balance de los incendios forestales ocurridos durante estos últimos 12 meses, cabe señalar que en la provincia se han registrado menos de la mitad de los incendios que se observaron en 2022. Además, las llamadas al 112 alertando de un incendio forestal o agrícola también han caído este 2023 hasta las 4.297.

El Comité Asesor del Plan Infoca, presidido por la delegada del Gobierno Andaluz, Patricia Navarro, al hacer un balance del período de lago riesgo de incendios (del 16 de mayo al 15 de octubre) y también del año entero, ha destacado que entre el 1 de enero y el 15 de diciembre se registraron 96 actuaciones forestales. De este total, 10 fueron incendios forestales y 86 conatos. Al comparar los datos con los de 2022, han señalado que se han producido menos de la mitad, puesto que en el ejercicio anterior se registraron 24 incendios forestales.

Al hablar de la superficie quemada, este 2023 se han visto afectadas 199,92 hectáreas forestales, de las cuales 4,51 hectáreas eran de arbolado y 195,41 hectáreas eran de matorral. Asimismo, esta extensión ha sido tan solo el 3% de la zona que se quemó en 2022. En total hace un año se vieron afectadas por un incendio 6.186 hectáreas, 4.271 de arbolado y 1.914 de matorral.

Por otro lado, el número de llamadas al 112 de Emergencias Andalucía que se han recibido este 2023 por motivo de incendio forestal o agrícola ascienden hasta las 4.297. De este total, el 60% (2.573) tuvieron lugar en período de alto riesgo, es decir, entre mayo y octubre. De igual forma, cabe señalar que este número de llamadas es inferior al que el 112 gestionó hace un año, ya que entonces registraron 5.224 llamadas por avisos de incendios forestales, quemas o incendios en las cunetas y medianas de nuestras carreteras durante el periodo de alto riesgo.

En este sentido, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha señalado que pese a que la temporada de alto riesgo finalizó el 15 de octubre “el peor incendio de la provincia se registró fuera de campaña, el pasado 12 de noviembre, en el paraje Valtocado en Mijas”. En este incendio, complicado por la masa forestal, se llegaron a desalojar a 300 personas y trabajaron casi 250 efectivos.

Asimismo, Navarro ha incidido en que entre que en la provincia durante el período de alto riesgo de incendios se duplica la población, la vegetación estaba afectada por la falta de precipitaciones y las temperaturas han sido más altas de lo habitual, se esperaba “un verano muy duro para nuestros efectivos del Plan Infoca”. Sin embargo, “gracias a la responsabilidad de los ciudadanos y la profesionalidad mostrada por los dispositivos participantes en el plan podemos dar la cifra más baja de incendios forestales de los últimos años”.

Aunque estos han sido los datos del 2023, no se deja de mirar al futuro. Navarro ha asegurado que las condiciones climáticas para 2024 no van a ser fáciles para los efectivos de extinción de incendios forestales. Por ello, se van a incluir 3 millones de euros en el presupuesto del Plan Infoca para que el operativo se mantenga al 100% durante todo los 12 meses del próximo año. Para la campaña de 2024 estará operativa la Red Digital de Emergencias de Andalucía, con una inversión de 27 millones de euros, la más importante de su clase no sólo en España, sino en el conjunto de Europa.