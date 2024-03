Marbella recibe la distinción como mejor destino europeo para visitar en 2024

Marbella ha recibido este sábado la distinción como mejor destino Europeo para visitar en 2024. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha recogido el galardón manos del CEO de European Best Destination, Maximilien Lejeune, ha puesto el acento en que “es un respaldo a nuestra marca y a la apuesta por un concepto de turismo basado en la calidad y la excelencia” y ha destacado el impacto promocional de más de 12 millones de euros para la ciudad, con una audiencia global de 420 millones de viajeros. La regidora ha agradecido la “profesionalidad y el compromiso” de todos los agentes del sector turístico “sin los que este premio no será posible”, así como de trabajadores y vecinos, “que hacen que no solo tengamos una magnifica oferta complementaria, sino que nuestros visitantes se sientan como en casa”.

“Gracias a todos, especialmente al sector privado, por vuestra implicación”, ha afirmado la primera edil, quien ha animado a lucir “este orgullo colectivo” en escaparates y soportes publicitarios. “Este reconocimiento es especialmente importante porque lo otorga la Unión Europea y porque nace de la opinión compartida entre viajeros, profesionales del turismo y medios de comunicación”, ha abundado Muñoz, al tiempo que ha recordado que casi 200.000 personas “nos han colocado en lo más alto de podio”. En este punto, ha incidido además en que esta edición del certamen European Best Destination “ha sido de auténtico récord, con un millón de participantes de 172 países”.

La regidora ha detallado que, gracias a esta distinción, Marbella no solo se promociona en la web de viajes de la organización, sino en medios como Forbes USA, Condé Nast o Paris Match, “donde se está hablando de la excelencia de nuestra ciudad”. “No podemos tener un mejor escaparate”, ha valorado Muñoz, quien ha añadido que este galardón se suma a los “estupendos indicadores” registrados durante 2023, “año en el que hemos registrado cifras históricas y consolidado la ruptura de la estacionalidad con visitantes de alto poder adquisitivo que se enamoran de nuestra ciudad”.

Por su parte, Lejeune, quien ha recalcado que Europea Best Destination “es un premio que se otorga en nombre de millones de viajeros”, ha afirmado que “Marbella es el destino de todos los récords”. En este sentido, ha apuntado que es la primera ciudad española “que se sube a lo más alto del podio” y que es la que más votos ha obtenido, frente a Lisboa, Budapest, Barcelona, Roma, París o Milán, desde que en 2009 se creó el concurso. “Es el preferido de los turistas que buscan la mejor gastronomía, bienestar, deportes, sol, playas u ocio”, ha anotado, a lo que ha sumado que es “el primer destino liderado por una alcaldesa en obtener este galardón”.