El PP afirma que Cs siempre estuvo al corriente de la negociación con Cassá en la Diputación de Málaga

El nombramiento esta semana de Juan Cassá como portavoz del Ejecutivo y responsable del área de Relaciones Institucionales en la Diputación de Málaga ha tensado las relaciones entre el PP y Ciudadanos, socios de gobierno desde las elecciones municipales del año pasado. El vicepresidente primero y portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, se mostró muy molesto, votó en contra de esa designación y acusó a Cassá -miembro de Ciudadanos hasta que dejó el partido el pasado 4 de mayo- de “chantajear” a la institución. Fuentes del PP en la Diputación han asegurado a este diario que informaron a Maldonado “desde el primer momento” sobre el puesto que iba a ocupar Cassá y mostraron su “sorpresa y asombro” ante el “repentino malestar” del vicepresidente en el pleno de este pasado miércoles.

Cassá no se irá solo de Ciudadanos. Fuentes del partido naranja han confirmado que han solicitado al presidente de la Diputación, Francisco Salado, el cese inmediato de Iñigo Vallejo, que ocupa el cargo de coordinador del grupo de Ciudadanos en este organismo, porque, señalan, “desde que Juan Cassá solicitó la baja de Ciudadanos el 4 de mayo ha seguido trabajando como personal de confianza de Juan Cassá y no para el partido”.

Estas fuentes del partido naranja indican que Maldonado pidió el cese el miércoles y que aún no ha recibido respuesta. También precisan que Cassá ha pedido un asesor para su nuevo cargo, que todo apunta que será Vallejo. Había dudas sobre el futuro de otra integrante del equipo de Ciudadanos en el organismo supramunicipal aunque, por ahora, fuentes del partido dirigido por Inés Arrimadas afirman que “sigue trabajando para el grupo y no se ha tomado ninguna decisión sobre ella”. Cuando Vallejo sea cesado Ciudadanos nombrará a un nuevo coordinador del grupo.

Sobre esta materia, fuentes del PP han criticado las “prisas y las urgencias” de Ciudadanos por destituir a Vallejo cuando Cassá dejó el partido hace 53 días. “Han tenido casi dos meses para pedir su cese y no lo han hecho, señal de que hasta ahora se encontraban cómodos con la situación”, destacaron. En cuanto a la otra técnica señalada por su vinculación a Cassá, las mismas fuentes del PP explicaron que su contrato es responsabilidad exclusiva del grupo provincial de Ciudadanos y añadieron que si esos cargos corresponden a Cassá, como aseguran desde Cs, “habría que reestructurar el personal eventual”. “Lo importante ahora es dedicarse a trabajar por los malagueños y aprobar los cambios presupuestarios del Plan Málaga para atender la crisis provocada por el coronavirus, incluidas las actuaciones del Área de Desarrollo Económico y Social, que dirige Juan Carlos Maldonado, y no enfrascarse en ajustes de cuentas internos de un partido que prometió estabilidad a las instituciones y de momento no la está aportando”, zanjaron las mismas fuentes.

En el PP explican además que no consideran a Cassá un tránsfuga ni en el Ayuntamiento de Málaga ni en la Diputación “mientras no haga caer a ese Gobierno de coalición, dándoselo a otra formación, o mientras no tumbe con su voto los actos de gobierno. Incluso si se integra en el Gobierno de la Diputación seguiría sin ser tránsfuga, en la medida que participa del mismo cogobierno que auspicia su formación de origen”.

Por otra parte, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, intentó este viernes rebajar la tensión y aseguró estar “convencido” de que no habrá una crisis con Ciudadanos en Málaga y de que se cerrará un acuerdo “razonable y entendible para todos”. Moreno explicó que se está “trabajando” para que el PP mantenga el gobierno del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación, para lo que se está “en contacto” con Ciudadanos. “Siempre nos hemos entendido en Andalucía”, recordó Moreno en una entrevista en Telemadrid, donde afirmó que las relaciones con el líder de Ciudadanos en la comunidad y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, “son muy fluidas”.