El PSOE de Málaga rechaza la torre del puerto porque la considera un “atentado patrimonial”

Después de que en la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio y Movilidad y Seguridad no se pudiera aprobar este lunes de forma definitiva la construcción de la torre del puerto y de que el Ayuntamiento de Málaga indicara que va a solicitar un nuevo informe ambiental, el portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, ha anunciado que el grupo rechaza el proyecto de la construcción porque lo consideran un “atentado patrimonial” a la imagen de Málaga.

Pérez también asegura que el Consistorio malagueño no ha cumplido con las exigencias ni los requisitos que los socialistas les han pedido desde un principio. “No se ha conciliado el proyecto con la ciudad, no se ha rebajado la altura y el basamento y tampoco se ha consultado a la ciudadanía”, ha argumentado. También ha añadido que el rascacielos supone “un impacto negativo al skyline de Málaga y un cambio en la fachada portuaria”.

En este sentido, los socialistas también han criticado que Francisco de la Torre no haya realizado “una consulta a la ciudadanía para reconciliar el proyecto con los malagueños”. Esto ha provocado que aumente el rechazo por este proyecto entre los ciudadanos. Además, Daniel Pérez no es el único socialista que ha insistido en que se debería haber hablado con la ciudadanía. Josele Aguilar, el número 1 de la lista del PSOE por Málaga en las pasadas elecciones andaluzas lo aseguró en una entrevista con Málaga Hoy: “Si hay un momento en el que sería buena una consulta popular es este, un momento en el que un patrimonio inmaterial de los malagueños como es la bahía de Málaga se pone en peligro".

El equipo socialista insiste en que su postura "es clara y evidente” y que este proyecto "no es lo que Málaga necesita". “Estamos en contra de la construcción de este rascacielos en el dique de Levante. No estamos en contra de este proyecto, sino que no estamos de acuerdo con la ubicación del mismo, al igual que la mayoría de los malagueños” asegura Pérez.

“Construir encima del Teatro Romano fue legal, al igual que lo fue construir el Málaga Palacio frente a la Catedral, pero se convirtieron en atentados patrimoniales. Y la construcción de esta torre también supondrá un atentado patrimonial”. Pérez también ha defendido que “este rascacielos condicionarán el horizonte de nuestro litoral durante siglos”.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre no ha querido pronunciarse al respecto y ha remitido a los representantes socialistas.

A su vez, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado a través de sus redes sociales que la torre del puerto es “un proyecto sin consenso y con ausencia de una visión urbanística para Málaga basada en rascacielos donde se pueda”.

Pérez también ha considerado que lo que sucedió el lunes en la Comisión del Pleno de Ordenación del Territorio y Movilidad y Seguridad es "una desfachatez y un bochorno”. Pérez ha criticado que que “quitaron a última hora y con improvisaciones el punto del orden del día porque había dudas sobre la caducidad del informe ambiental de la Junta de Andalucía". También ha añadido que "Elías Bendodo dijo el pasado viernes que todo estaba en plazo y correcto, cuando desde Medio Ambiente había dudas y el mismo día dicen que el informe está caducado”.

El Ayuntamiento de Málaga espera que el nuevo informe ambiental se haga en unos tres meses, tal y como comentó Francisco de la Torre el lunes. En este punto, el PSOE insiste en que “el procedimiento es administrativo y no sabemos si el informe va a tardar tres meses o 18 meses”. Por ello, en el momento en que se apruebe este planeamiento por el que se permite el uso hotelero en el espacio, será la Autoridad Portuaria la que deba elevar el proyecto de la instalación hotelera al Consejo de Ministros para su aprobación. Es decir, lo que aprobará el Ayuntamiento es la posibilidad de que en ese espacio se construya un hotel de hasta 150 metros de alto, en planta baja más 35 con características de cinco estrellas gran lujo y un techo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados, no cualquier hotel. Después el propio Puerto de Málaga llevará su proyecto de hotel, en este caso el rascacielos diseñado por José Seguí, al Consejo de Ministros para que apruebe su instalación.