El PSOE le traslada a Renfe la necesidad de solucionar caos en el Cercanías de Málaga

El diputado por el PSOE Ignacio López ha explicado que este mismo jueves le ha trasladado a Renfe la necesidad de solucionar el caos en que se ha convertido el servicio de trenes de Cercanías en Málaga.

Según ha especificado López a través de su cuenta de Twitter le ha trasladado al presidente de Renfe "la necesidad de solucionar con urgencia los problemas de los servicios de cercanías en Málaga y en el conjunto del país que empiezan a ser insoportables para los usuarios "

Esta misma mañana he trasladado al Presidente de @Renfe la necesidad de solucionar con urgencia los problemas de los servicios de cercanías en #Málaga y en el conjunto del país que empiezan a ser insoportables para los usuarios (SIGO) pic.twitter.com/VfC6lpXCYn — Ignacio López Cano (@nasholop) November 11, 2021

El diputado ha especificado que desde Renfe admiten que es un problema que trasciende más allá de la provincia de Málaga y que "están poniendo soluciones pero que las definitivas tardarán algunas semanas en llegar"

López ha insistido en la misma línea que lo viene haciendo el Gobierno, sobre que "Renfe arrastra un déficit de maquinistas desde los recortes de Rajoy y se iba al límite de personal". Un problema que se ha visto agravado por la llegada del Covid, lo que paralizó los procesos de selección de maquinistas, mientras las bajas de personal continúan y los maquinistas de mayor edad se jubilan sin que tener sustitutos.

Una vez retomados esto procesos, hay que tener en cuenta que conllevan una formación, extensa y compleja, ha especificado López, que ha añadido que los socialistas lamentan la situación y están trabajando en soluciones.

Este pasado miércoles se produjo precisamente récord de cancelaciones en Málaga. Renfe anunció 40 trenes suprimidos en los Cercanías de Málaga. Durante este verano el pico máximo había estado en 36 trenes suprimidos en temporada alta, los mismos que denuncian desde los sindicatos que pueden suprimirse este jueves.

Además, la información de la cantidad de trenes suprimidos ya no aparece en la aplicación para móviles de Renfe, por lo que los usuarios no pueden saber qué trenes circulan y cuáles no.