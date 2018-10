Piden al Consistorio que adecue el acceso peatonal al CEIP La Biznaga

El problema es diario. Las familias y la plantilla docente del CEIP La Biznaga, en la barriada de La Mosca, sufren de lunes a viernes durante todo el curso escolar los efectos de unos accesos totalmente insuficientes. La calle es tan estrecha que en algunos tramos casi no caben los vehículos en ambos sentidos y no puede absorber el tráfico que se genera en las horas punta, antes de las 9:00 y cerca de las 14:00. Pero es que el coche es casi la única forma de subir y bajar hasta el colegio, ya que no hay un recorrido seguro para peatones. Según explicaron ayer desde la Delegación de Educación, el Ayuntamiento ha retirado recientemente un aljibe para despejar un camino. Sin embargo, sigue siendo un terrizo sin adecuar para el paso de los escolares. La delegada territorial Patricia denuncia que "el mal estado del vial puede provocar situaciones de riesgo para todos los miembros de la comunidad educativa" y pide al Consistorio que acometa "las medidas necesarias para solucionar esta situación a la mayor brevedad posible".

Las familias llevan años organizando protestas, marchas, entregando firmas en el Registro Municipal para que se de una solución al acceso, que tampoco permite la circulación de autobuses. Así, cada vez que tienen que realizar una salida con los alumnos o cualquier actividad en el exterior se ven obligados a recorrer un tramo por un carril sin asfaltar hasta llegar a la zona que sí permite el acceso de estos vehículos. Además, la situación se agrava en días de lluvia y se hace casi insoportable para el alumnado que tenga problemas de movilidad. "Tenemos un colegio del siglo XXI con un acceso del siglo XIX y es peligroso", apuntaba el presidente del AMPA, Luis Rodríguez, en diciembre pasado. "No hay aceras, es una calle de doble sentido pero sin salida, la vuelta se da en la entrada del colegio si es que es posible maniobrar y en muchas zonas no caben dos coches", protestaba. Diez meses más tarde la queja sigue siendo la misma.

El pleno del Ayuntamiento ya aprobó en marzo de 2017 ocho medidas para acabar con el problema, entre ellas un camino peatonal, crear una nueva vía de dirección única para el descenso, habilitar terrenos para el aparcamiento y acondicionar un camino peatonal para los alumnos y sus familias. Pero nada de esto se ha hecho por el momento. Desde la Delegación de Educación se han enviado varias cartas al alcalde de Málaga exponiendo la deficiente situación "sin haber obtenido respuesta alguna", comentaron desde la Junta. En octubre de 2016 se lanzó la primera misiva. Luego hubo otras tres, en mayo, en julio, en septiembre de 2018. Alba reiteró ayer que "estas circunstancias deben constituir un motivo de preocupación para la Delegación y el Ayuntamiento y es por ello por lo que insto al Consistorio a que acometa mejoras en el vial".