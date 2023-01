Plan de choque de la Diputación de Málaga para la reparación y modernización de 24 depuradoras de la provincia

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha las obras para reparar y modernizar 24 depuradoras de agua de la provincia que dan servicio a 35.000 habitantes. De este modo, también se han dado a conocer los datos del informe final de las redes de distribución de agua que señalan que en Málaga se pierden al año 7,45 hectómetros cúbicos, los cuales podrían abastecer a una población de 100.000 habitantes.

Actualmente, el Consorcio Provincial de Agua gestiona 45 depuradoras, por lo que se está actuando en la mitad. En total, el presupuesto de la reparación de las 24 depuradoras asciende a los 10,6 millones de euros y los municipios donde se encuentran estas 24 depuradoras son Alameda, Alcaucín, Frigiliana, Cuevas de San Marcos, Sayalonga, Sedella, Archidona, Comares, Totalán, Villanueva de Trabuco, Cañete la Real, Cútar, Colmenar, Casabermeja, Villanueva de Tapia, El Burgo, Ardales, Teba, Serrato, Cuevas del Becerro, Parauta, Gaucín y Montecorto.

Los trabajos comenzaron a principios del año pasado y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, ha asegurado que esperan que todas las obras finalicen antes de que termine 2023. La mayoría de las obras consisten en la reparación de las instalaciones, salvo una, la de Atajate que es de nueva construcción y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Los trabajos han comenzado hasta ahora en 15 depuradoras, la de Atajate incluida.

Salado ha señalado que las propuestas han sido aprobadas en los ayuntamientos a los que la Diputación concede las subvenciones y también que estas actuaciones tratan de sustituir, renovar y mejorar los equipos y sistemas que se han ido deteriorando con el paso de los años. Tragsa es la encargada de realizar estas obras, que una vez finalizadas, según el presidente de la Diputación, harán que las aguas de la provincia estarán más limpias y también “será más fácil abordar futuros problemas de riego y planificar el desarrollo urbanístico y turístico de los municipios de la provincia”.

En cuanto a los datos finales del informe que ha analizado las redes de distribución de agua en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes ha remarcado que ya los resultados preliminares “arrojaban datos preocupantes” que se han confirmado con los definitivos. En total han analizado 74 municipios, donde han detectado que se pierden 20.500 metros cúbicos al día, que equivalen a 7,45 hectómetros cúbicos al año. Con esta cantidad de agua se podría abastecer a una población de 100.000 habitantes durante un año.

Los caudales mínimos nocturnos que se han registrado equivalen a más del 50% del agua regulada en los depósitos de almacenamiento. En este sentido, el total de fugas en la red municipal asciende a las 452. Estas se han detectado, según Salado, en la mayoría de los municipios estudiados, llegando a registrar 45 en solo uno.

Las fugas “son de distinta naturaleza y envergadura, algunas de ellas están en la red, otras en las acometidas, en los collarines e incluso en el interior de viviendas”. De igual forma, con este análisis se han percatado de la falta de contadores en algunos casos, por ejemplo, en diferentes municipios no tienen contadores para riego, pero se permite, lo que crea dificultades a la hora de conocer cuál es la cantidad de agua que se utiliza para ello. Asimismo, Salado ha insistido en que “no todo el caudal mínimo nocturno es achacable a esas fugas, porque también puede haber posibles tomas fraudulentas o no controladas y los ayuntamientos tienen que trabajar en ello”.

Al conocer estos resultados, el presidente de la Diputación ha asegurado que se estudiarán las posibles soluciones que consistirán en “planes de fugas anuales, la reparación inmediata de averías, la renovación de redes en mal estado y la instalación de sistemas de control domiciliario con telelecturas”.