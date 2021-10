La Policía busca a un niño de 7 años y a su madre tras la denuncia del progenitor en Málaga

La Policía Nacional de Málaga tiene una investigación abierta para localizar a un niño de 7 años y también a su madre, con la que, presumiblemente, podría estar. Ambos se encuentran en paradero desconocido, según han confirmado desde la Comisaría provincial. El Grupo de Menores (Grume) se ha hecho cargo del caso tras presentar el padre una denuncia la semana pasada en la que indicaba que había recibido una llamada desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento informándole de que su hijo no había acudido todavía este curso al centro escolar en el que está matriculado.

El progenitor, David Pérez, asegura que no ve al menor, que tiene nacionalidad española, desde el pasado mes de agosto, lo que achaca a los supuestos "incumplimiento del régimen de visitas" por parte de la madre, que tiene la guardia y custodia del niño. El individuo habla de "secuestro" y sospecha que la mujer ha podido llevárselo a Ucrania, su país de origen. Los investigadores, por el momento, no tienen constancia de que ambos estén allí, pero mantienen las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.

En palabras de David, la progenitora "lleva mucho tiempo intentando impedir la comunicación" con su hijo. Los padres, que rompieron su relación cuando el menor tenía solo un mes de vida, están enfrentados desde hace varios años y han llegado a ir a juicio.

Según el testimonio del hombre, su régimen de visitas le da derecho a permanecer con el pequeño un fin de semana cada 15 días y también los periodos vacaciones. Durante este verano, asegura haberlo visto solo "tres o cuatro veces" y no los días que le correspondían, ya que la progenitora le decía que se había contagiado de Covid.

Fue a mediados de agosto cuando tuvo contacto con él por última vez y, desde entonces, destaca que ha acudido en numerosas ocasiones al juzgado para interesarse por el paradero de su hijo y, además, advertir de que la progenitora "podría escaparse de España con el niño". "Lo más probable es que esté en Ucrania desde hace un mes porque él no ha acudido ni un solo día al colegio", sostiene.

Tras presentar la denuncia el jueves de la semana pasada porque creía que había "riesgo de fuga", David ha vuelto a acudir este lunes a la Comisaría para ampliar la información de la que dispone, aportando, dice, documentación que contribuya a encontrar a su hijo.

El padre recalca también que él no ha firmado ningún tipo de autorización para que el niño salga al extranjero y añade que el juez ya se lo denegó a la madre. "No lo hice porque tenía miedo a que no volviera", remacha. Asimismo, el progenitor ha aportado la descripción física a la que responde el menor para facilitar su localización. Tiene melena de color rubio oscuro, los ojos verdes, la piel blanca y una cicatriz en el labio superior.