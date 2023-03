Resonancias hasta la 1:30 de la madrugada en el Regional de Málaga para reducir listas de espera

El Hospital Regional hace resonancias magnéticas hasta casi las 2:00 de la madrugada. La medida es para reducir listas de espera optimizando la tecnología con la que cuenta el centro sanitario sin tener que sacar tantas de estas pruebas a conciertos con la sanidad privada. Este singular horario se lleva aplicando algo menos de un año.

Profesionales de distintos servicios consultados ven la opción de resonancias nocturnas como positiva. "Siempre en la sanidad pública resultan más baratas y aunque pueda ser algo más incómodo para los pacientes y los profesionales, es una forma de rentabilizar los equipos; siempre es más eficiente hacerlas en el hospital que en la calle [en alusión al sector privado]. Así, ni se dispara el gasto y se puede achicar lista de espera", apuntaba un sanitario.

Las pruebas urgentes se hacen las 24 horas, pero en este caso se trata de programadas. El Regional explicó que "los equipos que realizan estudios diagnósticos del hospital están funcionando a pleno rendimiento con objeto de atender la demanda de pacientes". Además, aclaró que aquellos pacientes que no pueden asistir en esa franja horaria, tienen la posibilidad de cambiar la cita.

Otro trabajador consultado confirmó que los últimos pacientes pueden llegar a citarse a la 1.30. "Es un esfuerzo para los profesionales, pero lo que se intenta es rentabilizar la maquinaria. Es una medida para dar mayor accesibilidad a los usuarios". No obstante, este profesional aclaró que esa franja horaria no se ofrece a enfermos de edades avanzadas, sino a pacientes más jóvenes. "Y si no quieren o no pueden, no vienen, pero nunca es para un abuelo de 90 años. Es para sacar lista de espera", explicaron las fuentes consultadas.

Ante las preguntas de Málaga Hoy, también el Sindicato de Enfermería (Satse) confirmó la realización de resonancias hasta casi las 2:00 de la madrugada. Pero esta organización aclaró que no es una medida reciente, sino que lleva varios meses aplicándose. El delegado de Satse, Ignacio Anguita, recordó que esta prueba diagnóstica es clave para los diagnósticos y por lo tanto para determinar en muchos casos si un paciente debe ser operado o no. Por lo tanto, reducir la lista de espera para su realización también implica en numerosas ocasiones acortar los tiempos para que el enfermo entre en quirófano.

Según el último corte de listas de esperas quirúrgicas, que corresponde a junio pasado, el hospital de Málaga con más demora media para una operación, con 193 días, es el Regional. Le siguen el de Antequera con 93, los de la Axarquía y el Costa del Sol con 71, el Clínico con 68 y el de la Serranía con 57.