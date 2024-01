Selvatic Fest presenta en Fitur su propuesta de música en directo accesible, diversa y abierta

Si el sol y la playa, la gastronomía, el patrimonio monumental y sus enclaves naturales no fueran suficientes para atraer visitantes, la cultura en general y la música en particular se han convertido en potentes catalizadores de público, no solo nacional, también internacional. A los grandes festivales ya consolidados en la Costa del Sol, se une este año el Selvatic Fest, un ciclo de conciertos que se desarrollará durante el verano en el Málaga Forum, el antiguo Autocines, y que este miércoles presentó su programación en Fitur con la compañía de Andy & Lucas. Además de la puesta de largo, el acto sirvió para anunciar la salida a venta de las entradas.

En la Sala Costa del Sol, participaron en la rueda de prensa Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, institución patrocinadora de festival, Yolanda Nieto, Raúl Márquez y Jose Luis González, organizadores del evento y Andrés Morales Troncoso y por Lucas González Gómez, Andy & Lucas. El dúo gaditano se despedirá de los escenarios con una gira que tendrá en el Selvatic Fest su única fecha malagueña, por el momento.

La organización presentó en la Feria Internacional de Turismo a los artistas nacionales e internacionales confirmados hasta la fecha, Nicki Nicole, Rels B, Andy & Lucas, Yandel, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Reality, Dei V, Lit Killah, Lia Kali y Alejo. Junto a ellos, un total de 30 artistas señalados en el panorama musical actual conformarán el cartel completo de Selvatic, cuyas actividades se realizarán en Málaga Forum, el nuevo espacio cultural situado en el antiguo Autocines (Ctra. de la Azucarera Intelhorce). Las entradas se pondrán a la venta para estos conciertos en selvaticfest.es y enterticket.es.

"Para nosotros es un orgullo, pero también una responsabilidad aportar nuestro granito de arena al crecimiento de la provincia", explicó Yolanda Nieto, responsable de la organización de Selvatic. "Desde nuestro recinto, el Málaga Forum, con 16.000 metros cuadrados y 10.000 personas de aforo, apostamos por la música en directo y también por una gran diversidad de actividades culturales", agregó. "Apostamos por la cultura porque creemos que dignifica y hace crecer a los pueblos, por eso queremos hacer nuestra aportación", agregó Nieto.

En el encuentro también participaron Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, Andy & Lucas. "Ya sabéis que nosotros somos de Cádiz, pero Málaga siempre nos ha acogido con los brazos abiertos, es como una segunda casa para nosotros y gracias al equipo del Selvatic Fest, que desde el primer minuto nos ha tratado de maravilla", dijo Lucas. Destacó también que las entradas de su concierto fueron las únicas que salieron a la venta de forma anticipada y "hemos vendido casi todas, todavía quedan algunas, así que muchas gracias por este concierto y que quien quiera ver a Andy & Lucas en la provincia de Málaga sabe que tiene que venir a este festival porque, de momento, es el único sitio en el que vamos a estar y, como sabéis, estamos dando nuestro últimos acordes", concluyó el cantante.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará algunos de los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, "Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol", explicaron desde la organización y apuntaron que en la naturaleza de Selvatic radica su diversidad. "Gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas", concluyeron.