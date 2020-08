–Le confieso que cuando se conoció su nombramiento como nuevo subdelegado del Gobierno en Málaga no sabía quién era. Ahora que tenemos la oportunidad, ¿díganos quién es?

–Era el secretario general de la Delegación del Gobierno de la Junta. Este puesto tiene que ser ocupado por funcionarios del grupo A. Yo estaba, por curriculum, dentro de los que podía ser designado. Somos pocos los que reunimos estas condiciones. De un día para otro la delegada del Gobierno en Andalucía decidió que fuera yo.

–¿Tiene que ver el PSOE en la propuesta final?

–Yo soy del partido también;se ven los candidatos que hay, cuáles reúnen las condiciones. Hay que tener en cuenta que es un puesto que aunque es funcionarial tiene un gran perfil político. Para defender las tesis de un gobierno tienes que estar un poco con conexión con ese gobierno.

–¿Qué tal esta siendo la experiencia?

–Al principio creía que era aterradora, pero ya no tanto. La larga experiencia que tengo en todas las administraciones me ha servido para coordinar muy bien con todos los alcaldes y delegados… Eso ha facilitado mucho y el que todos fuésemos novatos en esta pandemia. Cuando alguno salía diciendo 'yo haría tal', siempre le preguntaba cuántas pandemias había gestionado. Todos hemos estado igual y eso ha facilitado.

–¿Por qué dice que al principio fue aterrador?

–Cuando se dice que el estado de alarma lo que pretendía era paralizar el país si queríamos evitar el colapso sanitario… Eso pensaba que era muy difícil o imposible y ahora se ha demostrado que si no se hubiese hecho la curva no hubiese bajado como lo hizo. El terror era parar un país y más conociendo a los españoles, pero han dado una muestra de responsabilidad.

–¿Teme que podamos volver a la situación de confinamiento?

–No lo temo. Tiene que haber un colapso sanitario, una cosa muy grave para que vuelva a pasar. No está en la agenda volver atrás porque sería una cosa muy grave. Ahora conocemos mejor el virus, estamos más preparados, con material y los brotes que hay se controlan. Faltan quizás los trazadores, que son los que controlan…

–A usted que el Gobierno se quede con el superávit de los ayuntamientos a cambio de devolvérselo en 10 o 15 años, ¿le parece justo?

–No hay que olvidar que ese remanente está sujeto a una legislación superior que impide gastarlo. ¿Cómo se hace? Técnicamente, deme usted ese dinero y yo se lo voy dando o lo deja en una caja. El problema es que ahora no puede gastarlo.

–¿No sería más lógico que se facilitase los mecanismos legales para que sean los ayuntamientos los que hagan uso de manera directa de ese dinero?

–Es que hay normas europeas también implicadas, incluso habría que modificar el artículo de la Constitución. Nadie ha puesto sobre la mesa otra fórmula que la propuesta. Porque el PP protesta pero no dice que sabe de una fórmula para gastarse esto sin transgredir las leyes. Es populismo, no es verdad. De este modo te lo vas a poder gastar para proyectos determinados. Creo que con el mecanismo los ayuntamientos ganan tiempo y además el Estado aporta. El fondo de la cuestión es si hay otra fórmula de gastar esos fondos sin transgredir las normas.

–Una de sus funciones se relaciona con las Fuerzas de Seguridad. ¿En qué situación está ahora mismo la provincia? Imagino que lo del confinamiento ha ayudado mucho a que bajen los índices de criminalidad…

–Los datos de criminalidad han bajado pero por la circunstancia de que ha habido tres meses en los que las calles estaban vacías. Eso distorsiona el mecanismo. Ahora como vuelve a haber actividad en la calle vuelven los pequeños robos, algún acto así importante, como dos en Marbella, pero que han sido resueltos.

–La Costa del Sol es asentamiento de numerosas mafia. ¿Sabe el Gobierno cuántos grupos de este tipo hay localizados en la provincia?

–No lo sé y si lo supiera a mí no me lo han dicho. Cada año se desarticulan algunas. No me pasan esa información.

–¿Hasta qué punto le preocupa esto al Gobierno? El año pasado al menos seis muertes vinculadas con grupos de narcotráfico…

–Preocupa para el turismo y el desarrollo turístico de la toda la zona. Por eso la Policía intenta aclarar cuanto antes estos casos. Los dos que ha habido se han resuelto en pocos días, a pesar de que suelen ser investigaciones problemáticas.

–¿Es el crimen organizado principal problema de seguridad que tiene la provincia?

–Es el más llamativo y el que más nos perjudica en materia de publicidad turística, sobre todo en la zona de Marbella. Lo normal es que no pase nada pero si pasa un hecho de este tipo parece que es que están todas las mafias libremente; la Policía está controlando, lo que pasa es que son mafias muy profesionales y se aprovechan de la gran cantidad de personas que hay allí. Se camuflan perfectamente, parecen turistas normales.

–¿Hay suficientes policías y guardias civiles en la provincia?

–Hay 2.500 agentes entre ambos cuerpos. Es verdad que se ha incrementado en unos 104 el número de la Guardia Civil. Pero también hay que tener en cuenta que la Dirección General de la Policía Nacional ha contado con el hecho de que no iba a haber ferias, eventos masivos, con lo que iba a disminuir la asistencia.

–El Gobierno central acaba de poner en marcha el proceso de elaboración de los presupuestos generales del estado para 2021. En clave provincial, ¿qué proyecto diría que no puede faltar en esas cuentas?

–Lo que reclamamos provincialmente ya está trasladado a los ministerios, caso de alguna actuación de aguas, la biblioteca provincial, inversiones en materia ferroviaria, la nueva estación de AVE Antequera-Granada. Nuestras cosas las tienen en sus carteras los ministerios.

–Málaga lleva hablando más de 20 años de la conexión ferroviaria con Marbella. ¿Hay planes en el Ejecutivo para que se avance en este asunto?

–No sé, supongo que sí, pero no tengo mucha información. Siempre lo planteamos como necesidad. Creo que está para el año que viene. Pero otra cosa es la cuantía y en qué tiempo se va a realizar. Lo damos como que está.

–¿Qué pasó con el circuito de pruebas del 'hyperloop'? ¿El asunto ya está del todo enterrado?

–Viví todo aquello. Se quedó absolutamente derogado. Recuerdo la presión de los propietarios de las tierras y creo que al final eso se quedó sin efecto.

–¿Tiene usted opinión sobre la apuesta por construir un hotel de 150 metros en el dique de Levante? Lo digo porque finalmente será el Gobierno el que tendrá la última palabra sobre esta actuación.

–En principio soy favorable a ese tipo de instalaciones.