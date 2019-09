De la Torre defiende la solución "buena y equilibrada" con la semipeatonalización de la Alameda

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este lunes la solución encontrada en la Alameda principal, con su semipeatonalización, asegurando que es "buena y equilibrada"; aunque "más adelante la vida dirá; pero ahora mismo me parece que esta era la mejor opción".

De la Torre, tras ser preguntado por el hecho de que el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) cuestione que no se haya peatonalizado toda la Alameda, tal y como adelanta Málaga Hoy, ha señalado que esa idea "tiene obvia dificultad", preguntándose, en este sentido, "¿dónde llevamos el transporte público, por dónde pasa?, si es peatonal no pasa nadie ¿cómo resolvíamos las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)? No es fácil".

"El Área de Movilidad ha estado, junto con Urbanismo, ahí en la definición del modelo final de la Alameda", ha recordado, valorando, además, que la Alameda "ha cambiado de ser muy ocupada por vehículos a estar al servicio del peatón".

En este punto, ha precisado que antes en la Alameda había un 30% de espacio peatonal y ahora hay un 70%. "Ese cambio es esencial", ha destacado, insistiendo en que "más adelante la vida dirá pero ahora mismo me parece que esta era la mejor opción", ha concluido.