La UMA reconoce a los alumnos con las mejores notas de acceso del curso 2021/2022

Las pruebas de acceso a la universidad requieren de muchas horas de estudio y dedicación por parte de todos los estudiantes. Por ello, la Universidad de Málaga (UMA) ha reconocido a los 10 jóvenes que obtuvieron las mejores calificaciones en las pruebas de acceso y admisión del curso 2021/2022. El doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, Medicina, doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Traducción e Interpretación, Arquitectura, Ingeniería en Tecnologías Industriales o Derecho son las carreras elegidas que estos jóvenes comenzaron en septiembre de 2021.

Juan Robles Angulo, Salma Herrera Cortes, Paula Alamino Luque, María Cuadrado Barrios, Valeria Castro Molina, Antonio Joaquín Diaz Rico, José Antonio Castro Lama, Álvaro Alonso Larena, Marta Verjano Arias, y Alberto Sánchez Vargas consiguieron más de un 13,85 sobre 14 en sus pruebas de acceso a la universidad.

Estos 10 jóvenes saben a la perfección el esfuerzo y sacrificio que estas pruebas suponen. Además, todos coinciden en que la universidad no tiene nada que ver con el instituto y que ha sido un año de cambios y de adaptación a esta nueva etapa. Juan Robles está cursando el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática y mantiene que no se esperaba que este año iba a ser tan difícil, sobre todo en la rama de Matemáticas. “En estos tres próximos lo que quiero es sacarme la carrera tranquilo, disfrutando y sin sufrir”, admite.

En este sentido, Valeria Castro, estudia también este doble grado y asegura que fue “preparadísima a selectividad con todo controlado". En cambio, en comparación con el curso anterior, este ha sido muy duro y cargado de trabajo, pero añade que seguirá esforzándose para conseguir las mejores calificaciones.

Por su parte, Marta Verjano está cursando Ingeniería en Tecnologías Industriales mantiene que este curso para ella ha supuesto “un cambio fuerte porque no es a lo que estaba acostumbrada, pero ha sido muy bonito porque he empezado a estudiar lo que yo quería”. Ahora su objetivo para los próximos tres años es seguir formándose y “averiguar a lo que me quiero dedicar en un futuro”. Asimismo, Salma Herrera, estudia Bioquímica y coincide con Marta en ambos aspectos y añade que desea poder “encontrar realmente mi vocación dentro de estos estudios”.

“Segundo Bachillerato fue el mejor año de mi vida”, sostiene Antonio Joaquín Díaz que empezó el grado de Derecho en septiembre porque siempre ha querido ser abogado. Por ello, aspira que al terminar la carrera pueda “ser un gran profesional de la abogacía".

Al acto también han acudido el vicerrector de Estudiantes, José Francisco Murillo y el director general de la Fundación General de la Universidad de Málaga, Diego Vera. Murillo se ha dirigido a los jóvenes y los ha animado a “vivir con pasión esta etapa”. Asimismo, también ha asegurado que la UMA está orgullosa de que formen parte de la universidad y que están trabajando para “crear el mejor espacio para que podáis estudiar y ser extraordinarios profesionales, académicos y personas”.