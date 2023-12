El Unicaja convierte el Carpena en un jardín de ilusiones

En mayo de 2022, el Unicaja Baloncesto rubricó la peor temporada de sus últimos 30 años. Poco más de medio año después, en unos días mágicos de febrero en el Palau Olímpic, levantaba en Badalona el quinto título de su historia, una Copa del Rey quizá irrepetible tras tumbar, nadie lo había hecho nunca, a Barcelona y Real Madrid en el mismo fin de semana antes de levantar el trofeo ante el Lenovo Tenerife. Fue el particular Everest de un 2023 mágico en el que, seguramente, el trofeo más importante fue la reconquista de la afición, desencantada y huérfana de alegrías en las anteriores temporadas. Hay 9.000 abonados y no pocos se quedaron fuera. No es sólo el qué, es también el cómo. La buena onda que transmite la fusión de un grupo de jugadores españoles y americanos, también con gotas de Canadá, Bosnia y Brasil.

El Unicaja fue elegido Malagueño de Hoy 2023 por sus resultados, pero también por la imagen, por lo que transmite. El escaparate es el equipo que dirige con maestría Ibon Navarro, pero detrás hay mucho trabajo. Su presidente es Antonio Jesús López Nieto, un árbitro de fútbol de máximo prestigio, empresario, después gestor en el Ayuntamiento y la Diputación. Y desde 2021 presidente del club. Tras una temporada de aterrizaje convulsa, eligió a su ingeniero, Juanma Rodríguez, director deportivo. Y éste, detectó al arquitecto adecuado, Ibon Navarro.

En un verano de 2022 revolucionario se cambió el curso de la historia. Y, en un ejercicio de anticipación que habla bien de la lectura de los responsables, se consiguió renovar en este estío a toda la plantilla. El Barça pagó la cláusula de Brizuela a posteriori y se actuó con celeridad para fichar a Kameron Taylor. Un trabajo, un aumento de presupuesto con el respaldo de Unicaja Banco y Fundación Unicaja, que permite seguir soñando para 2024.

Antonio Jesús López Nieto recogió la distinción como máxima autoridad del club y explicaba cuáles son las percepciones en la entidad. “Ha sido un 2023 magnífico, adelantamos nuestro DAFO, nuestro plan estratégico estaba pensado para ir a una determinada velocidad pero la verdad es que nos han salido las cosas tanto en el equipo masculino como en el femenino muy bien y hemos pasado, tomo una frase de Juanma Rodríguez, de la urgencia de donde veníamos a la exigencia que nos pone el momento que tenemos y el lugar que hemos adquirido”, reflexiona el dirigente malagueño, que presume de perchelero y de haber sido un ferviente seguidor del Caja de Ronda. Coser esas heridas, esa camiseta ya mítica retro con guiños también a Maristas, respetar la historia, nombrar embajadores a Berni y Cabezas, crear un equipo de veteranos, reabrir las ventanas del club...

“Hay mucho trabajo detrás, de mucha gente. La diferencia entre un club y un equipo es que un club lo componen muchos equipos que trabajan. Al final los que están son los jugadores, que son los que importan y lucen, pero detrás hay mucho esfuerzo detrás, mucha estrategia, muchas horas de trabajo. Con todo eso hay veces que la pelota no entra, pero ha entrado y sigue entrando y espero que siga durante un tiempo porque tanto Unicaja Banco como la Fundación Unicaja, que son soportes fundamentales en esta carrera, están por ello. Tenemos una estabilidad institucional muy importante. El tren está en las vías, evidentemente espero que no descarrile, se puede averiar pero no descarrillar”, incide López Nieto.

“Pies en el suelo. El objetivo del Unicaja Baloncesto es estar en la Copa del Rey por méritos propios y no esperar por ser organizador, estar en el play off y llegar mínimo al Top de la BCL. Ese es el producto básico. A partir de ahí, soñar”, recalca López Nieto: “Si podemos hacerlo despiertos, mejor. No renunciamos a nada, pero no volvernos locos. No todos los años puede venir un título, no todas las semanas se le puede ganar al Real Madrid. Dije que molestaríamos a los grandes, les ganamos de vez en cuando, pero no podemos cuando se pierden tres partidos hablar de crisis profunda, sino hacer análisis reflexivos de por qué ocurren las cosas. Hay partidos que jugamos mal y hay que aceptar las críticas, pero no podemos hacer una crisis por 10 días, como ocurrió tras ganar al Tenerife. Yo estaba totalmente convencido de que el equipo iba a estar no ahí donde está porque es un lugar, segundo, atípico. Lo normal es quinto, cuarto o sexto. Si tenemos que estar ahí no nos vamos a asustar. Pero tenemos que tener todos muy claro que hay dos presupuestos en la Liga que nos doblan (Baskonia y Valencia) y dos que nos cuadruplican (Madrid y Barcelona). Por lo tanto, vamos con tranquilidad e ilusión, porque con nuestro presupuesto también se pueden hacer cosas importantes”.

El título de Copa, inolvidable está en la vitrina, pero haber hecho que el Carpena se vuelva a llenar lo ve López Nieto “como club, el orgullo mayor. Cuando llegué había entradas de 2.500 personas, es verdad que teníamos la pandemia y había desafección. En poco tiempo hemos conseguido crear ese jardín de ilusiones entre los aficionados, que se han sentido identificados con el equipo y el club y eso será lo más importante. Será una labor de todos los que componen el Unicaja, incluidos nuestros aficionados, que se han sumado a esta ola de ilusión que hacía y falta y que hay que intentar no bajar. No podemos perder dos partidos y perder la identidad. La gente entiende el baloncesto, ha leído muy bien las situaciones en cada momento. Y desde que llegué a la presidencia tengo que darle las gracias a los aficionados. Incluso en los momentos malos del primer año, que teníamos el diagnóstico hecho desde que llegamos, ellos no han sido excesivamente críticos. Han sabido soportar y al primer halo de ilusión se engancharon. Se ha crecido de manera exponencial y son muchas las peticiones que tenemos no sólo de Málaga, sino también de toda la provincia y Andalucía. Pueblos de Cádiz, de Jaén, de Almería, Granada... Que quieren venir a ver al Unicaja. Eso nos llena de orgullo porque intentamos, con el respeto a los demás clubes, ser la marca del baloncesto andaluz”.

Estuvieron en el acto dos jugadores de la primera plantilla masculina, Jonathan Barreiro y Yankuba Sima. “Un año emocionante. Conseguimos encontrar ese camino a la excelencia, que es la palabra que define ese 2023. Esa comunión entre equipo y afición, logramos grandes éxitos, no sólo por la Copa sino por todo lo construido y todo lo que ha puesto el club para conseguirlo ha sido lo mejor de 2023, construir un gran proyecto que tiene mucho futuro”, decía el alero gallego, mientras que el pívot, catalán, que aterrizó en enero tras la lesión de Lima, señaló que “recibí muchas alegrías desde el minuto uno en que llegué. La expresión de llegar y besar el santo lo experimenté. Tuve la suerte de aterrizar en un equipo en el que las cosas estaban yendo muy bien y poco más de un mes después ganamos la Copa, que no se había conseguido aquí en muchos años. Alegría, es un gran momento en el que está el club y sólo hay que seguir poniendo su grano de arena para que esto continúe y conseguir más éxitos juntos”.

Las dos únicas camisetas que cuelgan del cielo del Carpena son las de Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, rescatados por López Nieto para ser embajadores del club. El eterno capitán dorsal número cinco, dice estar “encantadísimo, como todos los malagueños y aficionados. La vuelta al club, en estas dos temporadas, para Carlos y para mí, es maravilloso. Encantados y agradecidos a Antonio por la opotunidad de disfrutar del club desde dentro y en apoyar y poner nuestro granito de arena”.

“Hablando de lo social siempre se puede crecer, aunque el trabajo de Antonio y su equipo ha sido muy potente. Volver a atraer a mucha gente, ser un equipo de Málaga y Andalucía y que todos sean del Unicaja. El crecimiento de abonados ha sido exponencial hasta casi llenar, como ocurría hace años”, apunta Berni: “Deportivamente se renovó a todos los jugadores y los seguiría renovando. Tenemos una plantilla muy compensada y algo muy importante, no sólo en lo técnico o táctico sino en lo personal. Han cuajado muy bien las personalidades de los jugadores, todos tienen hambre y ganas de crecer. Es complicado con gente de varias nacionalidades y edades. Los objetivos de cada deportistas pueden ser diferentes, pero han cuadrado todo bien. No creo que sea algo malo ser exigentes, es algo que se está haciendo en este club. Ojalá en 2024 igualar el año pasado. Igualar un título es muy difícil, la gente lo sabe. Que cada día se salga al campo dándolo todo, con esa imagen tan maravillosa que se está teniendo, es el mejor deseo que se pueda tener”.

“Tengo un buen amigo que me dice que se siente muy orgulloso de ser del Unicaja. Me impactó mucho escuchárselo. Es de Málaga y del Unicaja, pero en este último año me dice eso. Soy de Málaga, soy del Unicaja”, cierra Berni. Quizá difícil explicar mejor lo que ha conseguido este equipo... Y este club. A finales de 2023, ese jardín de ilusiones sigue abierto.