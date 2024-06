Primer conflicto laboral en Limasam por los días por asuntos propios

Primer conflicto en Limasam desde que se municipalizó la empresa de limpieza de la capital. Los trabajadores se han concentrado en la planta de Los Ruices este mediodía. Se han congregado un centenar de empleados. El comité de empresa denuncia que la gerencia de Limasam ha dado orden de no dar días por asuntos propios y permisos retribuidos y no retribuidos esta semana. También se han añadido al veto, según los trabajadores, lunes y viernes o distintas temporadas estivales en las que se espera más trabajo.

Teresa Porras, concejala de Servicios Operativos, niega este extremo y asegura que se trata de un problema puntual de "la semana que viene". "La semana pasada tuvimos 140 asuntos propios, de los que 113 era de personal de calle. Ahora tenemos un poco de agua y hay que baldear", asegura, apuntando que los días que se habían pedido antes de la decisión, 89, se han concedido.

"Si eran para un viaje o estaban justificados se han mantenido; pero sin justificar, no", asegura, a la vez que mantiene que no habrá vetos similares en verano u otras épocas y que la prohibición puntual para esta semana sólo se circunscribe a los días de asuntos propios, no a los permisos de otro tipo.

Manuel Bellido, presidente del comité de empresa, carga contra la gerencia de la empresa y asegura que "cuando le da la gana da órdenes sin respetar los derechos de los trabajadores y incumple el convenio colectivo", asegurando que la orden es que en julio "no se cojan los días". Asegura que el comité de empresa se ha intentado reunir con el gerente, Raúl García Paime, "pero no tuvo la delicadeza ni de recibirnos".

Las protestas, además, se dan cuando dentro de unos meses el comité de empresa espera negociar un nuevo convenio colectivo, "vamos a estar muy pendientes ahora de que no se tome ninguna decisión en contra del convenio colectivo", avisa y señala que esta puede no ser la única medida que se tome, "llegaremos donde haya que llegar, tenemos experiencia y sabemos cómo se las gastan. No vamos a dejar pasar ni una".

Porras, preguntada al respecto, asegura que no se incumple el convenio colectivo, "son seis días al año, sólo eso, tienen 365 días para repartirlos".

El último convenio, del pasado diciembre

El último convenio que se firmó data del pasado mes de diciembre. El mismo rige durante un año, hasta el último mes de este 2024 y la firma del documento supuso transformar en fijos a 70 operarios que entonces estaban empleados en fin de semana, un plus de asistencia por 70 euros y el pago de 200 euros a aquellos que, voluntariamente, decidan trasladar sus 15 días de vacaciones de verano a la temporada de invierno.

Por otro lado, el convenio establece el abono de 350 euros del programa extraordinario de productividad Covid-19 de manera proporcional a toda la plantilla que estuvo de alta en 2020 y que hayan mantenido su relación contractual en 2023.