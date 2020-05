Solo el 4,4% del 1,6 millones de habitantes de Málaga tiene anticuerpos para defenderse del coronavirus

La población de Málaga es muy vulnerable aún frente al coronavirus. Apenas unos 73.000 habitantes del 1,6 millón ha desarrollado anticuerpos para defenderse del Covid 19. Es el avance de un estudio nacional que refleja que sólo el 4,4% las personas que viven en la provincia tienen ahora, tras el contacto con el virus, una inmunidad natural. La cifra es inferior a la media española, que se sitúa en el 5%; aunque es la más alta de Andalucía. La comunidad autónoma registra una media de inmunidad del 3,2%.

Estos datos se desprenden de una investigación de seroprevalencia que realiza el Instituto Carlos III y cuyos números provisionales han sido presentados este miércoles por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En España se han estudiado en esta primera oleada de las tres que prevé el trabajo a 60.897 personas, de ellas, 1.463 en la provincia.

Los datos se corresponden a esta población analizada, pero son extrapolables a nivel provincial. La inmunidad natural del 4,4% de la población malagueña tras el contacto con el virus significa que el 95,6% es vulnerable del coronavirus, ya que todavía no hay vacuna. Y para colmo, se desconoce aún si esa protección que deja el contacto con el patógeno es para toda la vida -como en el caso del sarampión- o sólo por un periodo relativamente corto de tiempo -como el de la gripe, que obliga a revacunarse cada año porque cambian las cepas del virus-. Casi no hay diferencias por sexo, ya que en Málaga la protección es del 4,2% en varones y del 4,5% entre las mujeres.

Expertos advierten que, por lo tanto, los ciudadanos deben ser muy responsables en la desescalada

Un experto explicaba que el confinamiento ha cortado la expansión brutal que llevaba el coronavirus. Pero apuntaba que el avance de este estudio deja una conclusión demoledora que obliga a extremar las cautelas ante la desescalada: "Prácticamente no hay barrera inmunológica natural y tampoco hay vacuna, así que más de un 95% de las habitantes de Málaga no tienen defensa. Por lo tanto, la desescalada tiene que ser gradual y muy responsable por parte de los ciudadanos".

Esta investigación de seroprevalencia no está terminada. Apenas se ha concluido la primera oleada de las tres que están previstas a las mismas personas. El estudio contempla la realización de encuestas y muestras tomadas con una semana de diferencia. Ahora que Málaga se prepara para pasar de la fase 0 a la 1, el especialista consultado por Málaga Hoy advertía: "Si se abren bares, hoteles, psicinas, como este estudio demuestra que casi no tenemos inmunidad y vacuna no existe, como no haya un comportamiento muy responsable a la hora de respetar la distancia de seguridad de los dos metros y las medidas de higiene, podemos tener un problema".

La clave, apuntaba, pasa ahora por respetar las medidas de seguridad y que la atención primaria detecte y aísle de forma precoz los nuevos contagios. "Pero si los ciudadanos no contribuyen, por mucha contención que haya por parte de los centros de salud, nos desbordaremos otra vez".

Málaga, que ha tenido el mayor número de casos en términos absolutos, es la que tiene mayor nivel de inmunización con ese 4,4%. Le siguen Jaén con el 3,6% de su población protegida tras haber sufrido la enfermedad o haber tenido contacto con el virus, Granada y Córdoba con el 2,4, Sevilla con el 2,3%, Almería con el 1,8%, Cádiz con el 1,7% y Huelva con el 1,5%.

"Este estudio nos aporta una radiografía de la epidemia de nuestro país y la conclusión que hemos sacado es que viene a confirmar las hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y en las que se fundamenta el plan de desescaldada", ha dicho Illa, quien ha destacado la colaboración de las comunidades autónomas en la realización del trabajo.

Este estudio de seroprevalencia ha sido realizado por los centros de salud que son los que han hecho las encuestas a los participantes, así como la toma de muestras.