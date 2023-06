De cuidador de una anciana a heredero universal de sus bienes: la Policía de Málaga recupera 90.000 euros en joyas

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 57 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto y apropiación indebida. El sospechoso se habría aprovechado de la confianza depositada en él por parte de una vecina, una mujer octogenaria en situación de vulnerabilidad, para adueñarse de parte de su patrimonio y convertirse en el heredero universal de sus bienes con un reciente cambio de testamento a su favor. En la vivienda del arrestado se han recuperado joyas valoradas en 90.000 euros y 60.000 euros en efectivo que pertenecerían a la perjudicada.

La falta de familiares cercanos, unido a la soledad y los achaques de la edad, llevaron a un vecina de Málaga -de origen gallego- a aceptar la ayuda de un hombre que vivía cerca de su residencia y que se prestó a echarle una mano en tareas cotidianas, especialmente desde la crisis sanitaria de la Covid-19.

Así es como, poco a poco, según las pesquisas practicadas, el investigado se fue metiendo en la vida de la mujer, que vivía sola en su vivienda de la capital desde que enviudara hace solo unos años -no tenía descendencia-.

El sospechoso pasó a acaparar las rutinas de la octogenaria y a controlar sus finanzas, haciendo uso de su tarjeta bancaria, en principio para las compras del día a día de la perjudicada.

Sin saberlo, la mujer estaba siendo aislada del mundo que la rodeaba, alertando de la situación unos parientes lejanos de la anciana, así como unos vecinos, que fueron perdiendo el contacto con la misma.

Desmejorada y aislada socialmente

Los contactos telefónicos con sus parientes de Galicia fueron reduciéndose de manera paulatina desde que, al parecer, la mujer recibía los cuidados del investigado. Y precisamente esa “desinformación” en relación a su estado llevó a estos familiares a viajar a Málaga, hallándola muy desmejorada físicamente, además de aislada socialmente, por lo que la convencieron para pasar una temporada en su tierra.

Fue la propia anciana la que denunció los hechos en la Comisaría Provincial de Orense hace solo unos días. El caso pasó a ser investigado por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, en concreto por un grupo especializado en delitos económicos.

De unos ahorros de 78.000 euros a apenas 1.200

De acuerdo con las averiguaciones, el sospechoso habría efectuado retiradas de dinero de la cuenta bancaria de la mujer sin su autorización, por importes de mil euros cada cierto tiempo. En este sentido, los agentes confirmaron que desde que el investigado controlaba las finanzas los ahorros de la señora se habrían reducido, pasando de 78.000 euros a apenas 1.200.

Y además, las joyas de toda una vida, que la mujer guardaba en su vivienda, desaparecieron de su caja fuerte –posteriormente serían intervenidas en el domicilio del detenido-.

En circunstancias que están bajo investigación, el pasado mes de octubre, la anciana realizó testamento a favor de su cuidador, convirtiéndolo en heredero universal de todos sus bienes.

Finalmente, los agentes detuvieron al investigado por su presunta implicación en un delito de hurto y otro de apropiación indebida. En el registro de la casa del arrestado se recuperaron joyas valoradas en unos 90.000 euros y 60.000 euros en efectivo que pertenecerían a la víctima. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga.

Consejos para prevenir delitos en el ámbito de la Tercera Edad

El Plan Mayor Seguridad elaborado por el Ministerio del Interior y gestionado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, tiene como principales objetivos prevenir amenazas, fomentar el grado de confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y perfeccionar la respuesta ante posibles amenazas que tengan nuestros mayores.

Este plan ofrece una serie de consejos como por ejemplo caminar cerca de la acera y con el bolso en la zona más pegada a la pared para evitar tirones, no abrir la puerta de casa a personas desconocidas y desconfiar de posibles servicios técnicos que no hayamos solicitado. En el ámbito virtual, no confiar en mensajes de bancos que nos pidan nuestros datos o número de tarjeta o desconfiar de grandes chollos en páginas que no nos aporten confianza.