Los embalses de Málaga despiden el verano al 22% de su capacidad y con 64 hectómetros cúbicos menos

Aemet no prevé fuertes lluvias por la Dana, pero podría haber cambios

Una depresión aislada en niveles altos (Dana) se encuentra en el suroeste de la Península y pasará por encima de Málaga este martes, dejando así en el aire la posibilidad de que se den algunas precipitaciones. En este sentido, Jesús Riesco, director de Agencia Estatal de Meteorología de Málaga (Aemet) sostiene que no cree que esta Dana deje grandes lluvias en la provincia, según sus predicciones, pero no descarta que todo pueda cambiar en el último momento. Si finalmente la Dana llega a Málaga lo hará con lluvias "poco importantes”. Eso sí, Riesco también asegura que donde posiblemente sí se den precipitaciones es en Almería, Granada y Jaén. En relación al resto de la semana, el director de la Aemet señala que de cara al jueves o el viernes puede que pase un frente por la provincia. Este será “débil” por lo que si finalmente llega y deja alguna precipitación lo hará en el interior de la provincia y no serán muy abundantes. Por el momento no se observa la llegada de más lluvias a Málaga, pero Riesco espera que este otoño logre ser algo más lluvioso de lo habitual y remarca que “es una predicción estacional que hay que coger con cierta prudencia”.