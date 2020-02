Dos enfermeros del Clínico de Málaga participan en un vídeo promocional del turismo en una región de Laos

Ángela Ortega y Miguel Ángel Santaella son enfermeros del Clínico. Cuando llegan sus vacaciones se pierden por el mundo. No son turistas, sino viajeros. Van por libre. Son fanáticos del sudeste asiático del que se conocen prácticamente todos los países.

Hace poco volvieron de Myanmar, pero sus pies han recorrido Camboya, Tailandia, Borneo, Vietnam, Nepal, Corea del Sur, Malasia, Laos... En este país estuvieron en el otoño de 2018. Y de aquel viaje les quedaron mucho más que fotos y recuerdos. Por azar, fueron protagonistas de un vídeoclip de promoción del turismo en la región de Luang Namtha.

Ambos estaban en un pueblito de esa parte del mundo intentando contratar un tour de trekking y kayak con una empresa local. Les dijeron que esperarían a otra pareja para completar el grupo y que si no les importaba participar en un vídeo de promoción turística. Entre el inglés y lo sorprendente de la situación, creyeron que era una broma. Y aceptaron.

“Nos dimos cuenta que iba en serio cuando al día siguiente apareció todo el equipo”, comenta Miguel Ángel. A saber: tres operadores de cámara, otros tantos guías, una representante de la Oficina de Turismo de Luang Namtha y la productora del vídeo. Al final, la otra pareja no se presentó y ambos enfermeros se llevaron todo el protagonismo. Su elección fue casual, pero no podía ser mejor ya que Ángela y Miguel Ángel aman el sudeste asiático. “Nos gusta mucho esa zona del mundo porque sus habitantes son muy pacíficos, abiertos, hospitalarios y amables”, cuenta Ángela. Así se convirtieron, por azar, en los embajadores de esa región laosiana.

Durante tres días, los dos enfermeros del Clínico, acompañados por los ocho integrantes del equipo del vídeoclip, recorrieron hermosos senderos de Luang Namtha. Avanzaron por la selva rodeados de bambú, disfrutaron en kayaks por ríos bordeados de frondosa vegetación, descubrieron las artesanías locales, vieron a las mujeres moliendo el grano en sus morteros y se fotografiaron con los niños que les seguían con curiosidad.

“Son lugares muy bonitos, con mucha tradición, paisajes naturales, historia y monumentos”, explica Miguel Ángel. Ángela cuenta que esos tres días que compartieron de rodaje en los que ellos eran los protagonistas fueron maravillosos. Porque aunque ellos normalmente se apartan de los circuitos turísticos y se acercan más “al país real” con la moto que los lleva hasta lugares recónditos; en esta ocasión pudieron interactuar con los ocho miembros del equipo del vídeoclip y, a su vez, con la población de los sitios que visitaron. “Nos contaron por ejemplo que compran a niñas para casarlas con chinos... Escuchamos algunas cosas que nos ponían los pelos de punta”, sostiene Ángela.

Es lógico que ella tenga esa manera de mirar. No la del turista que se queda con lo superficial, sino la del viajero que quiere descubrir la realidad del país que visita. Porque Ángela, además de enfermera, es antropóloga. En la actualidad es la responsable de Formación del Clínico. Su marido, trabaja en el área de recuperación postquirúrgica del hospital.

“Me gusta mirar sin juzgar a nadie, porque lo de tu cultura no tiene por qué ser mejor”, afirma Ángela. Cuenta que cuando viaja no sólo mira los paisajes. También observa cuántas cadenas de televisión tiene el país, qué publicidad emite, cómo comen sus habitantes... Porque cada detalle aporta información para acercarse a sus gentes. Por eso, Miguel Ángel espera que se calme ya la psicosis que hay en torno al coronarivus en China y el mundo.

“Aquella fue una experiencia fortuita. Jamás imaginé que viviríamos algo así”, añade el enfermero. Los dos dicen que todavía les queda por conocer un trozo de Indonesia. Y ya hacen planes para nuevos destinos por Asia. Lo dicho, la elección fue fortuita, pero escogieron a los mejores embajadores.