Los fallecidos en Tanzania, sin fecha aún para la repatriación

El suceso "infrecuente" que se saldó con tres muertes

El accidente de tráfico ocurrido en Tanzania es, según las autoridades locales, un suceso infrecuente en los alrededores de Arusha, donde aseguran que los siniestros viales son acontecimiento extraños. "Ha sido inesperado. Esta región del norte de Tanzania es una zona muy segura, recibimos muchos turistas y los accidentes no son frecuentes", afirmó a Efe el comisario regional de la Policía, Ramadhani Ng'anzi. No obstante, en el aparcamiento de la Policía de Tránsito de Arusha hay decenas de coches siniestrados, entre ellos, el todoterreno Land Cruiser en el que viajaban los cuatro europeos, y el camión contra el que chocaron. Este domingo, las malagueñas María Belén Jiménez, María Victoria Aláez y Juana Jiménez, junto al italiano Sebastien Giordani, partían de Arusha, una ciudad que sirve como enlace a cientos de turistas entre los safaris del Parque Nacional de Serengeti y el cráter volcánico del Ngorongoro, y el célebre ascenso al Kilimanjaro. El choque fue frontal. Descansan en el mismo aparcamiento muchos "bodaboda" (motocicletas de transporte público) y "daladala" (minibuses con la misma función) accidentados, además de camiones. No hay demasiados coches privados en este cementerio de vehículos, y el todoterreno color arena donde viajaban los cuatro europeos es el único automóvil siniestrado de este tipo -de los utilizados para safaris- que se puede ver en el exterior del complejo de la Policía. "En nuestra área no hay muchos accidentes", insiste el comisario Ng'anzi.