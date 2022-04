Las gasolineras malagueñas esperan recibir esta semana el anticipo

La Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga (APES Málaga) espera que las gasolineras malagueñas comiencen esta semana a recibir el anticipo comprometido por el Ministerio de Hacienda para seguir aplicando el descuento de 20 céntimos por litro de combustible reportado a su clientes. De lo contrario, el secretario general de la patronal, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado que "algunos empresarios lo van a pasar muy mal y no les quedará más remedio que cerrar sus estaciones de servicio".

"Ya se ha tranquilizado la afluencia de clientes masiva" que recibieron las gasolineras durante las dos primeras jornadas de bonificación, pero los empresarios del sector siguen "inquietos", ya que, hasta el momento, no hay constancia de que alguno haya recibido el anticipo por parte del Ejecutivo central.

Sin embargo, Ramírez indica que "el Gobierno ha reaccionado" y ha establecido un interlocutor entre la patronal nacional, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), y el Ministerio de Hacienda, "con el compromiso firme" de que va a intentar solucionar, "en el menor tiempo posible" todas las incidencias que se están produciendo y que se puedan producir. "Ayer tuvimos el primer contacto con esta persona y se consensuó que se le iban a reportar por escrito, a través de correo electrónico los problemas que pueda haber en las estaciones de servicio", ha añadido Ramírez.

El viernes algunas estaciones de servicio tuvieron que detener temporalmente su actividad al no poder acceder al sistema informático para cobrar y aplicar la rebaja, un problema que se extendió, en algunas gasolineras hasta el sábado. Aunque este contratiempo ya se ha solventado, el secretario general de APES Málaga ha apuntado que "sigue habiendo dudas".

Algunos consumidores también continúan con dudas y aún no conocen cómo funciona el descuento. La rebaja de 20 céntimos por cada litro de gasolina y gasoil se aplica sobre el mismo precio del combustible, por lo que el precio que paga el consumidor aparece reflejado en el surtidor mientras se llena el deposito de carburante. El cliente, salvo que se produzca algún incidente, no tendrá que hacer ningún tipo de gestión extra para beneficiarse de la rebaja. El descuento aplicado aparece en el ticket de compra -donde los consumidores pueden comprobar si se les ha aplicado la bonificación- y no en los paneles informativos.

De momento, ninguna de las gasolineras asociadas a la organización provincial de estaciones de servicio ha tenido que bajar sus persianas temporalmente. Si bien, Miguel Ángel Ramírez ha informado de que han sido algunas petroleras, conocedoras de las dificultades a las que se enfrentaban con esta medida sus abanderados, las que han decido adelantar el dinero.