"Ya sabes que soy un golfo. Esto eran las borracheras", el relato de la ex novia sobre el padre Fran

No podía creer lo que había encontrado. El contenido de los archivos que abrió la ex pareja del padre Fran esperando que fuesen unas cuantas películas fue tan cruento que, antes de denunciar, no pudo no recriminarle sus fechorías. Al pedirle explicaciones, ella misma relata que su respuesta fue: "Esto es de mi vida anterior. Ya sabes que soy un golfo. Esto eran las borracheras". Al menos cuatro mujeres habrían sido supuestamente drogadas, agredidas sexualmente y grabadas. El sacerdote se encuentra en prisión preventiva.

Tardó tiempo en denunciar. Desde que encontró el disco duro del entones párroco de la iglesia de Santa María Micaela de Melilla en el domicilio que ambos compartían en la ciudad autónoma hasta que decidió acudir a Comisaría transcurrieron unos ocho meses. Poco antes de decidirse también contó a la Diócesis el hallazgo. La mujer, muy religiosa, no quería perjudicar la imagen de la institución religiosa, uno de los motivos por el que demoró el asunto.

Admite que el cura era conocedor de que ella había visto el material gráfico que el sacerdote organizaba en carpetas con la inicial de cada una de las mujeres de las que supuestamente abusaba, pues fue ella misma la que le preguntó por ello. Afirma que el párroco se excusó manifestado que los hechos ocurrieron como consecuencia de "las borracheras" y que formaban parte de su vida anterior. "Ya sabes que soy un golfo" fue también una de las justificaciones del sacerdote.

El cura también reprochó a la que entonces era su novia que si contaba el contenido de las fotografías y vídeos perdería su trabajo y sería por su culpa, siempre según la versión que la mujer relató a los agentes y que ha recogido Antena 3. También detalló que Francisco Javier C. "bebía mucho alcohol" y "que tomaba alguna sustancia". Aunque no supo precisar que estupefaciente consumía, sí detalló que lo hacía estar "muy desinhibido".

Según el abogado que la representa, la mujer se encuentra "destrozada y muy afectada por todo lo que está viviendo". "No se encuentra bien, está sometida a un estrés muy grande" y solo quiere que la Policía haga la investigación que corresponda", ha asegurado en manifestaciones a Efe.

Los investigadores aún continúan analizando el material incautado en su vivienda, tras registrarlo, entre ellos un ordenador, el teléfono móvil del detenido y una cámara de fotos. Si bien, los vídeos ya examinados por los agentes -pertenecientes a la copia del disco duro que entró la exnovia- han podido determinas que la agresiones sexuales se cometieron entre los años 2017 y 2019, es decir, desde que fue ordenado sacerdote, no descartándose que puedan aparecer más imágenes de abusos perpetrados en otros años.

Las grabaciones fueron filmadas en distintas ciudades y lugares, tanto en el domicilio del detenido ubicado en Vélez-Málaga como en sede parroquial. Hasta ahora, las víctimas, todas mayores de edad, han manifestado desconocer la existencia de las grabaciones y no ser conscientes de haber sido víctimas de ningún delito de naturaleza sexual, por lo que se encuentran "totalmente asustadas" y en "estado de shock", según pudo saber este periódico.