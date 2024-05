Una plataforma de enfermeros convoca una manifestación en Málaga para este domingo

El próximo domingo, la Plataforma Enfermera por Andalucía (PEPA) tiene prevista una manifestación en Málaga. Esta es una organización muy activa en redes sociales y de reciente creación. De hecho, esta es su primera convocatoria importante en la comunidad autónoma.

La marcha partirá a las 12:00 de la Fuente de las Tres Gracias de la capital y recorrerá el centro histórico. La movilización va por separado de las protestas que Satse, CSIF, CCOO y UGT han protagonizado recientemente, aunque comparte muchas de sus demandas.

La PEPA destaca en primer lugar su "apoyo incondicional a la sanidad pública". Sus principales reivindicaciones para el Gobierno autonómico son el incremento de personal ya que estima que faltan 34.000 enfermeras en la comunidad autónoma, la eliminación de la acreditación ante la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) para la carrera profesional y con solo cuatro niveles, la retribución del solape entre turnos y la inclusión del concepto de CRP en masa salarial fija. La organización exige más profesionales para reducir la ratio de enfermeros por población. Ésta es de 8,8 por 1.000 habitantes en Europa, de 5,5 en España y de 4,2 en Andalucía. También pide contratos de más duración para una mayor estabilidad de la plantilla.

Las demandas que competen al Gobierno central son la reclasificación al grupo A1 (los enfermeros están en el A2), la jubilación anticipada voluntaria y el desarrollo de especialidades de Enfermería.

Según la Plataforma, muchas de estas reivindicaciones "ya están reconocidas hace muchos años en otras comunidades autónomas" y hace que haya una diferencia salarial en el SAS de hasta 1.300 euros brutos mensuales. "Andalucía no merece ser una comunidad autónoma de segunda, ni que sus enfermeras y usuarios no gocen de los mismos derechos que en el resto del país", sostiene la organización. La PEPA quiere denunciar con la manifestación que ha convocado para el domingo "la imperiosa necesidad de dignificar a la enfermería en Andalucía" y a su vez hacer un "llamamiento a toda la ciudadanía usuaria del SAS a que luchen por la sanidad 100% pública", ya que "sin el reconocimiento de las primeras, no habrá calidad asistencial para los segundos".

Por todas estas reivindicaciones, el presidente de la plataforma en Andalucía, Gorka Sanz, concluye justificando la manifestación convocada para finales de mes: “Estamos hartos de la discriminación y el maltrato del SAS”.